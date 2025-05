Nissan face à des pertes records en 2024 : Stratégies et défis pour l'avenir

Nissan traverse une période critique. Entre la dissociation progressive avec Renault, une concurrence de plus en plus féroce, la recherche de nouveaux partenaires et la nécessité d’investir massivement dans l’électrification, le constructeur japonais se débat sur plusieurs fronts. Et sa situation financière vient d’empirer ; les pertes explosent, les profits fondent.

Initialement, Nissan prévoyait une perte de 560 millions USD pour son exercice 2024. Cette estimation a été brutalement révisée à la hausse : la marque s’attend maintenant à perdre entre 4,9 et 5,3 milliards USD.

Quant au profit opérationnel, il chute également à 595,8 millions UDS, contre les 841,1 millions UDS attendus. Des chiffres alarmants pour un constructeur qui peine à retrouver sa stabilité depuis le départ de Carlos Ghosn.

Des liquidités, mais pour combien de temps ?

Malgré ces prévisions sombres, Nissan affirme encore disposer de 23,8 milliards USD en liquidités, dont 15,4 milliards UDS en trésorerie immédiate. Une bouffée d’oxygène, certes, mais qui n’offre qu’une piste de décollage limitée pour redresser l’entreprise.

Les causes du déclin

Nissan justifie cette chute par :

• Une baisse persistante des ventes mondiales

• Des investissements massifs pour relancer sa compétitivité

• Une pression concurrentielle accrue, notamment sur les marchés chinois et européen

Mais l’entreprise ne baisse pas les bras. Elle dévoile une stratégie ambitieuse pour revenir dans la course.

L’Amérique du Nord comme bouée de sauvetage

Le marché nord-américain est l’un des rares à afficher des signes positifs. Les modèles abordables comme la Versa et la Sentra se vendent bien, tandis que le Rogue, assemblé aux États-Unis, demeure un pilier malgré les tensions commerciales.

Nissan prépare aussi une nouvelle génération de LEAF, de nouveaux modèles hybrides, ainsi qu’un VUS électrique au style aventurier, possiblement une version moderne du mythique Xterra.

Infiniti et les autres marchés dans la mire

La marque de luxe Infiniti prépare elle aussi de nouveaux produits, et Nissan a d’autres lancements prévus pour les marchés asiatiques et européens. Le constructeur mise clairement sur le renouveau de son catalogue pour inverser la tendance.

Une direction plus audacieuse

Un autre élément est prometteur ; Ivan Espinosa devient PDG. Ce vétéran de Nissan est reconnu pour sa passion de l’automobile et son leadership plus audacieux, contrastant avec la prudence des dirigeants précédents. Il semble prêt à prendre des décisions rapides pour redéfinir la marque.

La fin de l’alliance avec Renault ?

Dans cette tourmente, Nissan avance aussi vers un désengagement progressif de l’alliance avec Renault. Un accord récemment conclu permet à chaque entreprise de réduire sa participation dans l’autre, ce qui pourrait libérer des fonds et donner plus de liberté à Nissan.

Des discussions avec d’autres partenaires potentiels — comme Honda ou même Foxconn — pourraient aussi avoir des effets positifs.

Le mot de la fin

Le tableau est sombre, mais pas sans espoir. Nissan possède des liquidités substantielles, un plan de relance clair et des signes de vigueur en Amérique du Nord. Reste à savoir si cela suffira à surmonter une crise sans précédent dans l’histoire moderne du constructeur.