Un Nissan Rogue PHEV pour 2025

Au moment d’écrire ces lignes, Nissan ne propose aucun modèle hybride au Canada ou aux États-Unis. Elle en commercialise deux tout électriques (LEAF et Ariya), mais pour ce qui est de l’hybridité, zéro. Cela va changer l’an prochain, car Nissan a confirmé qu’un Rogue PHEV (hybride rechargeable) est attendue, en 2025, et qu’il s’agirait d’une première pour la marque aux États-Unis et au Canada.

Des éléments du Outlander PHEV

Et sans surprise, le Rogue hybride rechargeable va partager des composantes avec le Mitsubishi Outlander PHEV, le modèle cousin né du partenariat entre les fabricants. On peut donc s’attendre à retrouver sous le capot le 4-cylindres de 2,4 litres du Mitsubishi, avec deux moteurs électriques.

Reste à voir si le rouage intégral de Mitsubishi fera le saut chez Nissan. Ça, c’est moins sûr. La puissance pourrait être différente, aussi. Elle est à 248 chevaux et 332 lb-pi de couple avec l’Outlander PHEV, qui est un véhicule un peu plus massif et plus lourd.

L’autonomie de la variante PHEV du Outlander est de 61 km. Elle pourrait être légèrement supérieure chez Nissan, en raison du poids un tantinet moindre.

L'écusson e-Power sur le Nissan X-Trail, modèle hybride européen | Photo : Nissan

e-Power

Dans un autre ordre d’idée, comme le rapporte le site Car and Driver, Nissan compte aussi lancer sa technologie hybride de la série e-Power en sol américain en 2026. On parle d’un type de transmission qui est déjà utilisé par Nissan avec certains modèles ailleurs sur la planète. Le système alimente les roues à l’aide de moteurs électriques, tout en utilisant le moteur à essence comme générateur pour recharger la batterie.

Les rumeurs parlent d’une utilisation avec le nouveau Murano 2025 qui a été présenté hier. Les Kicks et Murano suivraient. Encore là, la prudence est de mise ; il faudra attendre les confirmations.

Il n’y a pas de fumée sans feu, toutefois, et il semble que Nissan prépare une stratégie d’électrification pour l’Amérique du Nord.