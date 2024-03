Le fabricant de pneus Nokian est la dernière grande firme à annoncer son retrait de la Russie. En effet, le conseil d’administration de l’entreprise a décidé mardi d’entreprendre un retrait contrôlé du marché russe.

En raison de la guerre en Ukraine et du renforcement des sanctions qui en découlent, la compagnie explique qu’il n’est plus possible ni viable pour elle de poursuivre ses activités là-bas. Les préparatifs du retrait vont commencer immédiatement et Nokian va évaluer différentes options pour effectuer celui-ci. Le processus se fera en tenant compte des employés locaux et de la législation.

Il faut comprendre que Nokian opère trois usines de fabrication de pneus à travers le monde ; une à Nokia, en Finlande, une autre à Dayton, au Tennessee (inaugurée en 2019), et une troisième à Vsevolojsk, en Russie.

« Au cours des derniers mois, nous avons été témoins d’événements choquants en Ukraine. Nous avons suivi la situation avec une grande tristesse et, avec l’ensemble de la communauté internationale, nous condamnons sans équivoque la guerre qui a causé des souffrances indicibles à tant de personnes », a déclaré Jukka Moisio, le président et chef de la direction de Nokian.

« Notre objectif à court terme a été de nous adapter à l’environnement opérationnel en évolution rapide et très incertaine, et de maintenir le contrôle de nos opérations en Russie. Après un examen et une évaluation approfondis des différentes options, nous avons décidé de reconstruire Nokian sans présence en Russie et de nous concentrer sur les opportunités de croissance dans nos autres marchés principaux. Cette décision n’a pas été facile à prendre étant donné que nous avons plus de 1600 employés dévoués en Russie, dont nous apprécions grandement l’expertise, ainsi que de nombreuses relations de longue date avec les clients et les fournisseurs, établies au cours des 17 dernières années », explique également Jukka Moisio.

Un pneu Nokian, fabriqué aux États-Unis Photo : Auto123.com

Pour garantir l’approvisionnement de ses produits, Nokian a continué d’augmenter sa capacité de production à l’intérieur de ses usines finlandaise et américaine, et a décidé d’investir dans de toutes nouvelles installations en Europe. La compagnie a annoncé plus tôt dans l’année qu’elle avait cessé d’investir dans l’usine russe et qu’elle avait commencé à transférer la production de certaines familles de produits clés de la Russie vers ses autres usines.

Nokian Tyres est présente en Russie depuis 2005. En 2021, environ 80 % des pneus Nokian destinés aux voitures de tourisme étaient produits en Russie. Les secteurs d’activités russe et asiatique représentaient environ 20 % des ventes nettes de Nokian.

La compagnie a précisé via son communiqué de presse qu’Andrey Pantyukhov, qui dirigeait le secteur d’activité pour les marchés russes et asiatiques pour Nokian, ne faisait plus partie de l’équipe de direction.

Voilà une autre triste nouvelle pour d’innocents travailleurs qui n’ont bien sûr rien à voir avec la décision de leur dirigeant politique. Pour Nokian, il s’agit assurément d’un coup dur, mais l’entreprise semble avoir préparé la transition afin de souffrir le moins possible de ce retrait.