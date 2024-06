Auto123.com présente son guide d’achat pour les pneus d’hiver pour 2022-2023. Aujourd’hui, les pneus d’hiver pour voitures et petits VUS.

À voir aussi: Notre Guide des meilleurs pneus d’hiver pour VUS et camionnettes au Canada en 2022-2023.

Ça y est, c’est reparti! Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs automobilistes commencent à s’intéresser au besoin de nouveaux pneus pour l’hiver qui vient. Ce besoin se fait sentir encore plus chez les conducteurs du Québec où les pneus d’hiver sont obligatoires à partir du 1er décembre et en Colombie-Britannique où ils sont obligatoires dans certaines parties de la province, dont les grandes routes du nord et de l’intérieur, et surtout sur l’importante route Sea-to-Sky, en plus de quelques portions de l’île de Vancouver.

La demande pour les pneus est forte cette année, alors que bien des automobilistes ont dû conserver leur véhicule plus longtemps à cause de la pénurie de véhicules neufs chez les concessionnaires. Plusieurs devront passer à de nouveaux pneus d’hiver. Ajoutons à cela la conscientisation des consommateurs concernant la qualité et les spécifications des pneus. Autrement dit, si vous avez besoin de nouveaux pneus, aussi bien les acheter bientôt, car les pneus de bonne qualité à un prix raisonnable partent très rapidement.

Et si vous ne connaissez pas l’industrie du pneu, sachez que lorsqu’une sorte ou une grandeur de pneu est épuisée, un revendeur de pneus ne peut PAS en faire fabriquer d’autres, car les manufacturiers sont déjà passés à la production des pneus d’été !

Les tendances

Les consommateurs canadiens sont de plus en plus informés sur la qualité des pneus d’hiver qui leur sont proposés, mais aussi sur leurs performances. Évidemment, des pneus de qualité sont vendus à un prix plus élevé ! Quant aux pneus de qualité dite « régulière », eux aussi subissent les lois du marché. Si votre budget vous limite dans vos choix, choisissez au moins des pneus de grande marque munis de garanties sérieuses.

Le choix d’un pneu d’hiver doit se faire selon les besoins du conducteur. Si vous êtes un grand voyageur qui roule beaucoup en hiver, vous devriez envisager un pneu plus performant sur la glace ou sur pavé mouillé. Si vos déplacements sont surtout en régions nordiques plus montagneuses, un pneu avec un dessin de bande de roulement plus agressif serait un choix judicieux.

Certains conducteurs plus craintifs préféreront des pneus cloutés, quoique dans ce créneau, il faut tenir compte de restrictions comme celle refusant ces produits à crampons dans les stationnements souterrains.