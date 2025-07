Avec la guerre commerciale lancée par les États-Unis, le domaine manufacturier vit des moments un peu plus difficiles au Canada depuis quelques mois. Voilà qui rend la nouvelle suivante plus joyeuse, alors qu’on apprend qu’une jeune pousse soutenue par les géants que sont Amazon et Microsoft a annoncé son intention de construire une usine de recyclage de terres rares et un centre de recherche au Canada.

Cyclic Materials va investir 25 millions pour développer des installations à Kingston, en Ontario, a-t-on appris aujourd’hui (mercredi) via un communiqué émis par l’entreprise.

La technologie de Cyclic Materials permet de récupérer les terres rares contenues dans les produits désaffectés, notamment les éoliennes et les disques durs des centres de données. L’entreprise dispose déjà d’une installation où elle effectue des tests à Kingston.

La demande de terres rares, utilisées dans toutes sortes de produits, des téléphones intelligents aux véhicules électriques, grimpe en flèche à travers le monde. La Chine est le plus grand producteur de terres rares sur la planète et elle a utilisé sa position dominante dans la chaîne d’approvisionnement pour riposter aux droits de douane américains en limitant les exportations de ces éléments. On vous rapportait d’ailleurs récemment la crise qui se dessine à l’horizon concernant les terres rares.

Cette situation a incité les acheteurs à rechercher d’autres sources d’approvisionnement.

Néanmoins, on voit une occasion en or chez Cyclic Materials :

« Nous créons un nouveau flux d’approvisionnement pour les métaux les plus critiques, un approvisionnement sûr et local. Les éléments des terres rares représentent probablement un marché de 20 à 30 milliards à l’échelle mondiale, mais ils permettent de créer et d’alimenter des industries de plusieurs billions de dollars en aval. »

| Photo : Cyclic Materials

L’installation de Kingston, qui devrait entrer en service au cours du premier trimestre de 2026, est conçue pour convertir 500 tonnes de matières premières en un produit qui contient des composants essentiels pour les aimants utilisés dans les moteurs de véhicules électriques, les turbines éoliennes et les composantes électroniques pour le grand public.

Les matières premières proviendront d’une installation de Cyclic Materials qui est située en Arizona et d’un réseau de partenaires, a indiqué l’entreprise.