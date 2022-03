L’industrie automobile nous donne toujours droit à toutes sortes de rumeurs. Elles sont parfois fondées, parfois farfelues, et parfois floues. C’est un peu le cas de la nouvelle rapportée par plusieurs sites concernant la venue possible d’une camionnette chez Audi.

Oui, un bon vieux pick-up. On a déjà vu une esquisse chez BMW qui n’était ni plus ni moins qu’une Série 3 à la sauce El Camino (une équipe avait même transformé un X7) et Mercedes-Benz a même tenté sa chance avec la Classe X qui a été retirée du marché après deux ans. Pourquoi pas Audi ?

En fait, le tout est parti d’une question posée par un journaliste au chef de la direction d’Audi, Markus Duesmann, lors d’une rencontre à laquelle participaient d’autres dirigeants de marques du groupe Volkswagen. Ladite question semblait être une blague, mais la réponse a laissé place à l’interprétation.

Essentiellement, Markus Duesman a mentionné ceci : « Je ne peux pas vous promettre que nous en ferons un, mais je peux vous dire que nous étudions la chose. » Il n’en fallait pas plus.

Le dirigeant a ensuite ajouté une phrase ambiguë : « En fait, nous allons présenter, dans un avenir plutôt rapproché, peut-être quelque chose. » Peut-être quelque chose ; vous avez bien lu !

Il ne s’agit bien sûr pas d’un aveu, mais c’est loin d’être un démenti. Le grand patron de Bentley a été plus clair, lui, en disant qu’il n’en voudrait pas dans sa famille.

Une camionnette Audi ? Ce qui peut donner du poids à la chose, c’est que la compagnie n’aurait pas à piger bien loin pour lui donner naissance, puisque Volkswagen possède un joueur intéressant dans son alignement, l’Amarok. La deuxième génération, qui sera bientôt lancée, va profiter de la plateforme du Ford Ranger.

Du reste, on ne peut que patienter. En fait, seul le temps nous dira si le chef de la direction plaisantait ou si dans les faits, la compagnie jongle sérieusement avec l’idée.