Le Ram Rampage serait offert en Amérique du Nord

• Camionnette compacte présentée pour l’Amérique du Sud, le Ram Rampage serait également en chemin vers le marché nord-américain et ce, dès cette année.

On sait que Ram, la division de camions de Stellantis, songe depuis un bon bout de temps déjà à introduire une camionnette plus compacte sur le marché nord-américain. Les rumeurs sont allées dans tous les sens ces derniers mois, mais voilà que l’une d’elles s’est précisée cette semaine.

L’information qui circule, c’est que le modèle Rampage, dévoilé il y a quelques jours et annoncé pour le marché sud-américain, sera vendu chez nous. Ça permettrait à la compagnie d’avoir un rival direct à offrir à Ford et à son Maverick qui s’avère fort populaire.

Selon le site The Drive, le pickup serait intégré à la gamme américaine de Ram avant la fin de l’année. Des sources ont indiqué que deux prototypes Rampage fortement camouflés ont été aperçus sur des routes du Colorado. Les rumeurs mentionnent aussi que cette camionnette serait construite au Mexique.

Le tout nouveau Ram Rampage 2024 Photo : Ram

Le Ram Rampage 2024 : ce qu’on sait

Le nouveau Rampage profite d’un design très inspiré du Ram 1500. Et si le nom vous dit quelque chose, sachez qu’il a été utilisé pour désigner une camionnette compacte produite au début des années 80. Cette dernière était basée sur une voiture, la Dodge Omni.

Fait amusant, une des images du nouveau Rampage partagée par Ram montre un feu arrière représentant le drapeau américain. Est-on en train de nous dire quelque chose ?

Ram Rampage 2024 rouge Photo : Ram

Mécaniquement, on sait que les mécaniques offertes en Amérique du Sud sont souvent différentes de celles commercialisées ici. Au Brésil, un moteur Diesel serait introduit au départ et serait par la suite rejoint par un 4-cylindres turbo de 2,0 litres. On peut imaginer que c’est ce dernier qui équiperait nos modèles.

Aussi, on raconte que la structure de ce Rampage serait dérivée des nouveaux Dodge Hornet et Alfa Romeo Tonale. Ça ouvre la porte à l’approche hybride rechargeable proposée avec les deux autres produits. Une version tout électrique suivrait, toujours selon les informations qui circulent.

Ce modèle profiterait d’une configuration à traction et offrirait le rouage intégral. C’est pour cela qu’on identifie son rival comme le Ford Maverick et non les Chevrolet Colorado, GMC Canyon, Nissan Frontier ou Toyota Tacoma. L’approche serait également semblable à celles de Hyundai avec le Santa Cruz. Le Honda Ridgeline propose un format plus gros.

Évidemment, on demeure dans la spéculation, mais tout cela a du sens.

Nous allons suivre ce dossier de près.