Pneu 4 saisons vs pneu hiver : lequel choisir ?

Le souci premier de tout conducteur est d'arriver à destination sans encombre. Un des éléments capitaux à prendre en compte pour cette sécurité est le choix des pneumatiques. Ces derniers jouent un rôle important dans la performance d'un véhicule sur une route donnée. À travers cet article, je vous ferai découvrir la différence entre les pneus hiver et 4 saisons et vous amènerai à faire le meilleur choix pour votre voiture.

Différences entre pneus 4 saisons et pneus hiver

Les pneus 4 saisons permettent de rouler sans contrainte en toute saison. En d’autres termes, leur utilisation ne se limite pas à une période donnée, contrairement aux pneus hiver. Ces derniers sont fiables en hiver et dans les zones montagneuses. Quelles sont les différences entre les pneumatiques 4 saisons et ceux d’hiver ? Je vous dévoile tout dans cette section.

Pneus 4 saisons

Il existe un très grand nombre de pneus sur le marché, mais je ne peux vous présenter que les plus conseillés. Le pneu 4 saisons est conçu spécialement pour être utilisé toute l’année.

La gomme qui compose ces pneumatiques présente un composant appelé "silice" et qui a la particularité de ne pas se rigidifier lorsque les températures passent à un niveau inférieur à 7°C. Cela confère donc aux pneus 4 saisons l'avantage de la polyvalence tout au long de l'année : souple en hiver et rigide en été, pour assurer un bon contact avec les routes (sauf conditions extrêmes).

Pneus hiver

Le saviez-vous ? Les pneus hiver renferment plus de caoutchouc et de silice que tous les autres sur le marché. Cette grande quantité de matière leur confère une adhérence inégalée sur les routes en saison hivernale avec une gomme plus tendre assurant une meilleure tenue de route. Les pneumatiques conçus spécifiquement pour l’hiver sont recommandés lorsque la température ambiante passe au-dessous des 7 degrés Celsius. Sur la neige, ces pneumatiques seront aussi d’une plus grande efficacité que des pneus 4 saisons.

Bridgeston Photo : Auto123

Des structures de pneus différentes

Jusque-là nous avons comparé les pneus 4 saisons et hiver en nous basant sur les compositions. Mais je veux vous dire que leur structure doit également entrer en jeu pour faire la différence.

Les pneumatiques 4 saisons présentent une sculpture moins profonde que celle des autres catégories de pneus existants. De plus, les lamelles ici sont moins nombreuses que celles présentes sur les pneus hiver. Ils ont une forme et une structure moins complexes, comparativement aux pneus hiver.

Performances : les pneus 4 saisons se distinguent par leur polyvalence accrue

Comme son nom l’indique, le pneu hiver est configuré pour les conditions hivernales. Je peux aussi vous confirmer qu’il est assez performant sur les routes lorsque la température est comprise entre 7°C et -20°C mais il est fortement déconseillé de les utiliser en été sous peine d'entraîner leur usure prématurée. Selon mes expériences, le pneu d’hiver est résistant sur les routes humides, ce qui offre au conducteur un bon contrôle du véhicule, faiblement enneigé (en cas de neige abondante, des chaînes neige seront alors recommandées).

Quant aux pneus 4 saisons, ils incorporent les caractéristiques d’un pneu d’hiver et d’été. En période hivernale, ils vous permettront de vous déplacer en sécurité sur les routes enneigées ou humides. Et en été, ils vous offrent une bonne adhérence sur routes sèches. Ces pneus présentent de nombreux avantages, mais ne sont pas exempts de limites.

Les pneus 4 saisons ne résistent pas assez aux conditions extrêmes. Pour une saison hivernale très rude, par exemple, un pneu hiver restera le meilleur choix. Mais si vous recherchez un équipement unique pour éviter de devoir changer vos pneus chaque saison, sans parler du stockage qui peut s’avérer être un casse-tête, optez simplement pour un pneumatique 4 saisons.

L’acquisition d’un train de pneus pour l’été et un train de pneus pour l’hiver pourrait aussi justifier l’acquisition de jantes afin de faciliter la permutation et éviter des frais de démontage/montage plus équilibrage complet à chaque changement de saison pour ceux qui n’auraient que quatre jantes. Dans ce dernier cas, pensez aussi à marquer vos pneus à l’intérieur (« AVG » pour avant gauche ou « ARD » pour arrière droit) pour permettre à votre centre de repositionner vos pneumatiques au même endroit sur le véhicule la saison suivante.

Que dit la loi sur ces pneus ?

Depuis 2021, l’équipement de pneus hiver ou 4 saisons est obligatoire dans les communes montagneuses de 48 départements français. Ces pneus doivent porter le symbole 3PSMF et/ou M+S. Autre option : détenir dans son coffre des chaînes ou des chaussettes à neige. Cette obligation court de début novembre à fin mars.

Bon à savoir : à compter du 1er novembre 2024, le pneu 4 saisons ne sera cependant plus autorisé dans les zones concernées par cette loi Montagne ! Un pneu hiver sera donc à privilégier.