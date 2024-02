• Une étude montre les problèmes que représentent les gros VÉ lourds pour les barrières de sécurité.

Vous les voyez partout sur la route. Elles sont là pour notre sécurité, en cas d’accident. Or, elles sont moins sécuritaires qu’elles ne l’étaient, en raison du poids croissant des véhicules que l’on retrouve sur le marché.

Une récente étude de l’université du Nebraska s’est penchée sur la question en catapultant une camionnette électrique Rivian contre une glissière de sécurité en acier, à une vitesse de 97 km/h, afin de voir si elle pourrait garder le véhicule sur le droit chemin.

La camion Rivian survole une barrière en ciment Photo : YouTube / University of Nebraska

Elle a lamentablement flanché. Pire, le modèle a poursuivi sa route pour aller pratiquement détruire des barrières en béton, grimpant sur l’une d’elles pour aller finalement s’arrêter de l’autre côté.

Ce que l’université voulait prouver, c’est que le poids important des véhicules électriques devient un problème en matière de sécurité. Si nous sommes d’accord avec cette affirmation, il ne faudrait pas seulement pointer les modèles électriques, car quantité de VUS et de camionnettes sont de plus en plus gigantesques et lourds.

Dans le cas des véhicules électriques, il est clair qu’ils sont en moyenne plus lourds. Cependant, la façon dont le poids est réparti, souvent dans le plancher où sont installées les batteries, représente un défi pour les autorités. En effet, si cette configuration améliore la tenue de route, elle a un effet dévastateur sur les glissières de sécurité, comme le démontre la vidéo partagée.

L’université a également testé une Tesla Model 3, et la barrière n’a pas non plus réussi à arrêter la berline. La Model 3 a soulevé la glissière de sécurité pour passer en dessous.

D’autres essais de collision sont prévus avec ce type de glissières que l’on connaît sous le nom de Midwest Guardrail System. Normalement, elles sont conçues pour supporter des poids de véhicules de 5000 livres. Or, de nombreux véhicules électriques et gros VUS dépassent cette limite. Un Rivian R1T pèse un peu plus de 7000 livres, le Ford F-150 Lightning 6000 livres. Le Hummer EV est la risée avec un poids de 9000 livres. Ce dernier représente une arme sur la route, littéralement. Même des véhicules électriques plus petits sont plus lourds que 5000 livres. C’est le cas de la berline EQE et du VUS EQE chez Mercedes-Benz.

Le Land Rover Range Rover 2023 Photo : D.Boshouwers

Et n’oublions pas certains gros VUS, comme un Land Rover Range Rover, par exemple. La version de base pèse 5090 livres, alors que la variante Autobiography s’affiche à plus de 6000 livres. Un Chevrolet Suburban pèse 5700 livres, un peu moins qu’un Toyota Sequoia, à 6150 livres.

Le centre de recherche et de développement en génie de l’armée américaine parraine l’effort de recherche de l’université. Non seulement les essais sont utilisés pour améliorer l’infrastructure de sécurité routière, mais l’armée évalue également la meilleure façon de protéger les installations militaires et d’autres sites gouvernementaux à risque contre des gens mal intentionnés qui pourraient utiliser un véhicule électrique lourd pour contourner les mesures de sécurité.

Chaque année, on dénote quelque 100 000 sorties de route aux États-Unis. Avec de plus en plus de gros modèles et de véhicules électriques en circulation, les problèmes liés à l’infrastructure de sécurité ne manqueront pas de se multiplier.

Les tests que mène l’université permettront d’informer les autorités sur la meilleure façon de protéger un peu tout le monde en position de vulnérabilité, surtout ceux qui circulent à bord de véhicules plus petits et moins lourds.