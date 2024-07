L’année 2025 sera la dernière pour les modèles 718 Boxster et 718 Cayman à essence, alors que Porsche prépare leurs remplaçantes électriques.

Déjà en Europe, Porsche a plus tôt cette année retiré de sa gamme les versions à essence des modèles 718 Boxster et 718 Cayman, en raison des nouvelles réglementations en matière de sécurité et de cybersécurité pour les ordinateurs embarqués. Le VUS Macan à essence a subi le même sort.

Concrètement, à partir de juillet 2024, les voitures neuves vendues sur le territoire européen doivent être équipées de certaines aides à la conduite. Porsche aurait pu mettre à jour ces modèles, mais l’exercice aurait été trop coûteux, étant donné que leur retrait est prévu à court terme pour qu’ils laissent leur place aux variantes électriques appelées à les remplacer.

Seules les variantes Spyder RS et GT4 RS continuent d’être proposées en Europe, grâce à une dérogation liée aux produits à faibles volumes.

Porsche 718 Boxster | Photo : D.Heyman

Le temps presse

Pour les amateurs ailleurs qui souhaitent un modèle à essence, le temps presse. Albrecht Reimold, le directeur de la production chez Porsche, a déclaré au site Automobilwoche que la production des Boxster et Cayman à essence va prendre fin au milieu de l’année prochaine pour le reste de la planète.

Porsche va de l’avant avec les remplaçantes entièrement électriques de ces modèles.

Le VUS Macan (à essence) va suivre. On savait que ce dernier allait cohabiter avec la version électrique qui fait ses débuts en ce moment, mais on ne savait pas pour combien de temps. Finalement, la dernière année du Macan à essence serait 2026. Albrecht Reimold a ajouté qu’au milieu de l’année 2026, Porsche sera « totalement engagée » envers son successeur électrique.

Il sera intéressant de voir ce qui va se produire avec les ventes. On s’attend à une hausse importante avant la fin de la production des variantes à essence, car ce sera terminé après l’année 2025. En 2023, Porsche a écoulé un peu plus de 20 000 unités des modèles 718, alors que le Macan a été réclamé par plus de 87 000 acheteurs.

On peut deviner que la transition sera plus facile pour les acheteurs du Macan. Dans les cas des sportives 718, elles sont acquises pour le niveau de performance et le plaisir de conduire qu’elles offrent, et ça inclut le son de leur mécanique. Porsche aura du travail à faire.