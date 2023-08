• Porsche veut conserver une configuration à essence le plus longtemps possible avec son modèle 911.

Porsche, on le sait, est engagée à fond envers l’électrification. On a déjà droit à la berline Taycan et d’autres modèles vont suivre, y compris des versions à batteries des 718 Boxster et 718 Cayman, ainsi que des VUS Macan et Cayenne.

En 2030, la compagnie souhaite que 80 % de ses ventes soient l’affaire de modèles électriques.

Cependant, dans le cas de sa mythique 911, c’est une autre histoire. En fait, elle va demeurer à essence le plus longtemps possible et va demeurer le seul modèle du genre à travers la gamme, a déclaré Karl Dums, chef de l’équipe qui travaille sur les carburants synthétiques chez Porsche.

La 911 a représenté 13 % des ventes du constructeur en 2022.

Les projets du constructeur allemand sont suivis de près par plusieurs, y compris par les mouvements écologistes en raison des investissements de la compagnie dans les carburants autres, mais aussi de ses efforts auprès de l’Union européenne pour que cette dernière autorise la vente de véhicules équipés de ce nouveau type d’essence après 2035.

Porsche est considéré comme étroitement associé aux e-carburants en raison de son investissement de 75 millions dans l’entreprise chilienne HIF Global qui produit déjà du carburant synthétique à son usine pilote de Punta Arenas, au Chili.

« Notre stratégie consiste en premier lieu à passer à la mobilité électrique et nous produirons la 911 aussi longtemps que possible avec un moteur à combustion », a déclaré Karl Dums. Les projets de Porsche en matière de véhicules électriques et les investissements dans les carburants autres sont distincts, a-t-il précisé.

L’e-carburant est fabriqué à partir de dioxyde de carbone capturé et d’hydrogène produit de manière renouvelable. Lorsqu’il brûle, il réémet du CO2, ce qui, selon ses défenseurs, le rend carboneutre.

Le processus de fabrication de l'E-carburant Photo : HIF Global

L’e-carburant de HIF Global est davantage destiné à l’industrie aéronautique et aux véhicules lourds, car les voitures destinées aux particuliers deviendront presque toutes électriques, a ajouté Kark Dums.

Les experts automobiles et du monde des affaires s’entendent sur le fait que les carburants synthétiques du genre ne seront utilisés qu’avec des modèles de niche et haut de gamme. Les grands constructeurs éviteront probablement de créer de nouveaux modèles à essence après 2035, car ils ont déjà consacré des sommes colossales envers l’électrification.

À l’instar de Porsche, Ferrari a fait pression pour obtenir une exemption de l’Union européenne pour les carburants synthétiques. Elle aussi affirme que 80 % de ses modèles seront électriques ou hybrides d’ici à 2030.

Il faut l’avouer, on imagine mal une compagnie comme Ferrari cesser de faire des moteurs à essence. Ce n’est plus Ferrari, en fait, sans ce type de mécaniques. La 911 ne sera plus la même, elle non plus, si elle doit abandonner le pétrole.

Des Porsche 911 en piste Photo : Porsche

De nombreux petits constructeurs souhaitent également vendre des modèles de luxe et de haute performance fonctionnant avec des essences carboneutres à des clients suffisamment riches pour s’offrir ce carburant onéreux. Il peut coûter aujourd’hui jusqu’à 15 $ le litre (devises canadiennes).

Il sera intéressant à suivre, ce dossier des carburants synthétiques.