Photo : Porsche Deux Porsche 911 Sport Classic

Porsche est passé maître dans la confection de versions uniques de ses modèles et avec la 911, chacun devient instantanément un outil de collection. Ce sera assurément le cas de la deuxième des quatre pièces de collection que Porsche présente dans le cadre de sa stratégie Heritage Design. Au total, 1250 exemplaires de la 911 Sport Classic seront proposés, faisant revivre de façon particulière le style des années 1960 et du début des années 1970.

Comme son prédécesseur immédiat, la 911 Sport Classic (génération 997) présentée en 2009, l’apparence de ce nouveau modèle s’inspire de la 911 originale (1964 - 1973), notamment de la 911 Carrera RS 2.7 de 1972.

La 911 Sport Classic peut être commandée dès maintenant. Son prix est communiqué est pour le moment à 272 714 euros par Porsche.

La livraison sera possible dans les Centres Porsche européens à partir de juillet 2022. Pour le Canada et d’autres marchés, ça suivra peu après.

« Les modèles Heritage Design représentent les concepts les plus axés sur l’émotion de la stratégie de produit de Porsche », explique Alexander Fabig, responsable de la personnalisation et du modèle Classic. « Cette approche unique voit le département de design de Porsche travailler avec Porsche Exclusive Manufaktur pour réinterpréter des modèles et équipements typiques et iconiques des 911 des années 1950 à 1980, le tout afin de faire revivre les caractéristiques de design de ces décennies. »

Photo : Porsche Porsche 911 Sport Classic, de haut

Porsche lance quatre modèles en édition limitée sur une période prolongée. Le premier d’entre eux a été présenté en 2020 : la 911 Targa 4S Heritage Design Edition avec des éléments de design des années 1950 et 1960.

La carrosserie de la Sport Classic, plus large, est celle normalement réservée aux variantes turbo de la 911, ce qui trahit ce qui se cache à l’arrière. Ça ajoute à la magie que propose cette édition. Quant à l’aileron arrière fixe, il nous rappelle celui de la légendaire Carrera RS 2.7.

Pour la peinture, c’est simple, on s’est inspiré de la teinte Fashion Grey des premières Porsche 356. « La nouvelle 911 Sport Classic est le premier véhicule à arborer la peinture Gris sport métallisé », explique Michael Mauer, vice-président du style chez Porsche. « Le gris n’est jamais ennuyeux et il représente bien souvent une déclaration toujours cool ». La nouvelle 911 Sport Classic est également livrable en Noir massif, Gris Agate Métallique ou Bleu Gentiane Métallique. Les doubles bandes peintes sur le capot, le toit et le becquet arrière en Gris Sport clair soulignent le design sportif de la voiture.

Photo : Porsche Porsche 911 Sport Classic, arrière

D’autres éléments soulignent le caractère unique du modèle, dont la présence d’une troisième pédale à l’intérieur. Oui, cette Porsche de collection est dotée d’une boîte de vitesses manuelle. Aussi, le 6-cylindres turbo de 3,7 litres est bien sûr préservé, mais on laisse de côté la configuration à quatre roues motrices pour la propulsion.

Ça devient encore plus intéressant.

La puissance est quelque peu réduite pour le mariage avec la boîte manuelle à sept rapports, mais on parle quand même d’une voiture qui va proposer 543 chevaux et 442 lb-pi de couple.

Le système d’échappement sport, de série, est spécialement adapté à ce modèle pour une expérience sonore encore plus émotive.

La suspension, basée sur celle des modèles 911 Turbo et 911 GTS, répond à des exigences de performance élevées : grâce au système Porsche Active Suspension Management (PASM), aussi offert de série, ses amortisseurs réagissent aux changements dynamiques à la vitesse de l’éclair. Le PASM est associé de série à la suspension sport, qui se caractérise par une hauteur de caisse abaissée de 10 millimètres.

On sent que certains propriétaires vont vraiment s’amuser au volant de cette pièce de collection.

Photo : Porsche Porsche 911 Sport Classic, trois quarts avant