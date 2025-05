Porsche vient de dévoiler la 911 Spirit 70, une version qui rend hommage à l’esprit des véhicules de la marque dans les années 1970 et au début de la décennie 1980. Ce cabriolet, qui sera offert en édition limitée à 1500 exemplaires à travers le monde, s’inscrit dans la stratégie Heritage Design de Porsche. Il est en fait le troisième modèle 911 dans lequel Porsche revisite une époque en s’appuyant sur des éléments de design iconiques de véhicules antérieurs.

« Les modèles Heritage Design occupent une place spéciale dans notre stratégie de produit en matière de design. Ces sportives en édition limitée illustrent ce qui rend la marque Porsche si unique. Chaque design de nos véhicules est lié à notre histoire — ces véhicules vont encore plus loin. Ils montrent comment nous réinterprétons des éléments de design historiques dans une voiture ultramoderne. » – Michael Mauer, Vice-Président, Style Porsche

Basée sur la 911 Carrera GTS Cabriolet actuelle, la 911 Spirit 70 est dotée d’une motorisation hybride. Son groupe motopropulseur est composé d’un moteur 6-cylindres Boxer de 3,6 litres associé à un système haute tension, un eTurbo (turbocompresseur électrique) et un moteur électrique intégré à la nouvelle boîte de vitesses PDK. Cette configuration permet de générer une puissance combinée de 532 chevaux et un couple de 449 lb-pi.

Porsche 911 Spirit 70, de profil | Photo : Porsche

Porsche 911 Spirit 70, de profil, avec toit | Photo : Porsche

Design de la Porsche 911 Spirit 70

Le design extérieur se distingue par une couleur exclusive Olive Neo, un vert profond, contrastant avec des éléments en Bronzite (gris doré) sur la partie arrière inférieure, la partie avant et les jantes Sport Classic.

Le toit souple est noir, tout comme l’encadrement du pare-brise. Trois bandes décoratives noires en finition brillante traversent le capot, rappelant les autocollants de sécurité des années 70. Des écussons « Porsche Exclusive Manufaktur » dorés ornent les ailes avant, et un écusson Porsche Heritage à l’arrière évoque celui des Porsche 356.

Porsche 911 Spirit 70, intérieur | Photo : Porsche

À l'intérieur

Ici, le motif iconique Pasha en tissu noir/Olive Neo est à l’honneur. Ce dernier, inspiré d’un drapeau à damier, recouvre notamment les panneaux centraux des sièges sport, les rétroviseurs extérieurs et l’intérieur de la boîte à gants. Le tableau de bord combine design historique et technologie moderne, avec un écran de 12,65 pouces affichant des aiguilles et des échelles blanches, ainsi que des chiffres verts en référence à la Porsche 356.

Porsche Design a également créé un chronographe exclusif pour les acquéreurs, reprenant des détails visuels de la voiture, tel le motif Pasha.

Une collection lifestyle assortie est également proposée, incluant vêtements et accessoires, permettant de redécouvrir le style et l’authenticité des années 1970.

« Les objets de collection en édition limitée sont particulièrement prisés par nos clients du monde entier », ajoute Alexander Fabig, vice-président de la division Individualization and Classic. "Les deux premiers modèles de la stratégie Heritage Design ont ramené le style de vie des décennies passées et ont suscité un grand enthousiasme. Nous sommes ravis de ce succès et sommes maintenant fiers de présenter le troisième modèle, très exclusif."

La Porsche 911 Spirit 70 est livrable à partir de 256 900 $. Son arrivée au Canada est prévue pour la deuxième moitié de l’année.

Porsche 911 Spirit 70, trois quarts arrière | Photo : Porsche

Porsche 911 Spirit 70, sur la route | Photo : Porsche

Porsche 911 Spirit 70, sièges | Photo : Porsche

Porsche 911 Spirit 70, volant | Photo : Porsche

Porsche 911 Spirit 70, roue | Photo : Porsche