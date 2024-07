Porsche va offrir son Cayenne à essence au-delà de 2030

La prochaine génération du Porsche Cayenne sera tout électrique, la chose a déjà été confirmée par le constructeur. Cependant, la compagnie a confirmé que la génération actuelle serait proposée jusqu’en 2030, et probablement au-delà, parallèlement à la variante tout électrique qui est prévue pour l’horizon 2026, selon nos sources.

La cuvée actuelle a fait ses débuts pour l’année 2019. Pour 2024, une série de mises à jour lui ont été réservées, ce qui fait qu’elle est tout à fait à jour. Porsche a confirmé que l’actuel Cayenne subirait une autre série de transformations importantes au cours de la présente décennie, pour être en mesure de faire le saut dans la prochaine. Le fabricant va peaufiner les mécaniques actuelles, que ce soit celles à essence ou hybrides rechargeables.

Porsche explique que des améliorations sur le plan technique vont permettre au moteur V8 biturbo de répondre aux futures normes législatives au-delà de 2030.

C’est une nouvelle importante, car si certains sont prêts à acquérir un Cayenne tout électrique, d’autres souhaitent pouvoir profiter de la configuration actuelle le plus longtemps possible. Avec le Macan électrique qui arrive sur le marché, la chose sera différente, car la version à essence sera envoyée à la retraite en 2026, au plus tard.

En Europe, elle tire sa révérence cette année, car elle n’est simplement plus conforme aux normes en matière d’émissions polluantes.

Pour en revenir au Cayenne, si la mouture actuelle est vendue au-delà de 2030, et qu’on voit arriver la déclinaison électrique en 2026, c’est donc dire que les deux solutions vont se côtoyer pendant au moins cinq ans.

Concernant le Cayenne électrique, des prototypes ont été vus à l’essai, mais fortement camouflés. Le style s’apparenterait à la signature que porte le Macan électrique, sans trop de surprise. Le modèle semble profiter de porte-à-faux plus courts, notamment à l’avant, lui qui va reposer sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric) et proposer une architecture de 800 volts, ce qui va favoriser une recharge plus rapide.