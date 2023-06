• Porsche va dévoiler ce qu’elle décrit comme la sportive du futur le 8 juin prochain.

• Pour le moment, on ne sait pas si la compagnie va nous montrer un futur modèle de production, un concept ou un 'supercar' qui s’inscrit dans l’esprit de la défunte 918 Spyder.

• Le 8 juin prochain marque les 75 ans de l’homologation de la première voiture de Porsche, la 356.

Porsche célèbre ses 75 ans cette année et elle va souligner l’occasion en grand le 8 juin prochain, la même date à laquelle en 1948 la première voiture de la marque, la 356, était homologuée.

On aura droit à une fête haute en couleur, un événement spécial qui va se dérouler sur une heure et qui sera retransmis en direct à travers le monde, à la fois en anglais et en allemand. Le moment sera coupé en cinq segments : Héritage, Zeitgeist (la représentation d’une période historique), Performance, Esprit pionnier et Rêves.

On pourra y voir des spectacles musicaux, lumineux, des chorégraphies, ainsi que des véhicules, anciens et actuels. Surtout, la compagnie va dévoiler ce qu’elle définit comme sa vision de la sportive du futur. Évidemment, cette phrase nous envoie dans toutes les directions, car on se demande bien ce qui sera montré pour l’occasion.

Puisque la compagnie fait référence à une vision du futur, on peut imaginer l’apparition d’un concept. Cependant, on pourrait aussi avoir droit à un futur modèle de production électrique alors qu’on sait que la compagnie travaille sur une version à batterie de la 718 (Boxster et Cayman). L’idée de voir la future 911 hybride se montrer le bout du nez n’est pas exclue, mais cette dernière serait moins en lien avec une vision du futur alors qu’elle compterait toujours sur un moteur à essence.

Nous pourrions aussi avoir droit à une nouvelle super voiture, une bête qui serait la suite logique à l’incroyable 918 Spyder qui a été produite de 2013 à 2015. Porsche a toutefois précisé qu’un nouveau modèle phare n’est pas pour sitôt, car la technologie des batteries doit d’abord évoluer. N’empêche, on pourrait nous en montrer une vision conceptuelle.

Michael Steiner, qui est membre du comité exécutif du département de recherche et de développement chez Porsche, a déclaré que la nouvelle pile était actuellement en phase de conception avec la filiale Cellforce Group et qu’elle serait présentée au cours des deux prochaines années.

Comme vous pouvez le constater, les spéculations peuvent aller dans toutes les directions. Il faudra voir ce que la compagnie va nous dévoiler le 8 juin. Chose certaine, elle entretient bien le mystère jusqu’à présent.