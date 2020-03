L’impression à partir d’imprimantes 3D fait tranquillement son chemin à travers l’industrie automobile. Les constructeurs qui expérimentent avec cette technologie sont de plus en plus nombreux et déjà, nous avons déjà vu apparaître de belles créations imprimées, notamment des roues chez McLaren, des étriers de frein chez Bugatti et des pièces de garniture personnalisées chez Mini. Certaines entreprises innovantes font un pas de plus en imprimant des composants de châssis pour les super voitures.

Porsche de son côté, ne regarde pas la parade passer. La firme de Stuttgart vient d’annoncer qu’elle mettrait bientôt de l’avant un siège baquet moulant utilisant la technologie d’imprimante 3D. Ce dernier n’est pas encore officiellement offert, mais ce n’est qu’une question de temps. L’approche est simple : la partie centrale du siège est partiellement produite par une imprimante 3D, ce qui va permettre aux clients de choisir entre trois niveaux de fermeté.

« Le siège est l’interface entre l’homme et le véhicule. Il est donc important pour favoriser une conduite précise et une tenue de route sportive. C’est pourquoi les coques de siège personnalisées pour le conducteur sont depuis longtemps la norme dans les voitures de course. » - Michael Steiner, membre du conseil d’administration du département de recherche et de développement chez Porsche

Le nouveau siège baquet 3D est basé sur le siège sport existant de la compagnie. Sa construction comprend un support de base en polypropylène expansé (EPP) qui est collé à une couche de confort aérée. C’est cette partie qui va être imprimée en 3D. La couche finale du siège est faite d’un matériau que Porsche appelle Racetex. Ce dernier présente un motif de perforation spécifique pour le contrôle de la température.

Le constructeur automobile prévoit de lancer une première série de 40 sièges qui seront accessibles aux clients de voitures de course 911 et 718 en Europe à partir du mois de mai. Si les réactions des utilisateurs sont bonnes, Porsche inclura le siège imprimé en 3D dans son catalogue d’options quelque part à partir du milieu de 2021.

Photo : Porsche Coloration des éléments visibles imprimés en 3D de la couche de confort