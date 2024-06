Porsche rappelle sa Taycan pour fuite du liquide de frein

Porsche procède au rappel de sa berline électrique Taycan en raison d’un problème potentiel qui peut entraîner une fuite du liquide de freinage. Évidemment, une telle situation peut se traduire par une perte de performance de ce côté.

Le rappel concerne des modèles des années 2020, la première de la voiture sur le marché, jusqu’à 2025, qui a vu une version rafraîchie être introduite. En tout, 31 689 exemplaires sont concernés aux États-Unis. Au Canada, on parle de 3205 unités.

Selon Transports Canada, « sur certains véhicules, les tuyaux des freins avant pourraient faire défaut et causer une perte progressive du liquide de frein. Si cela se produisait, la sensation et la course de la pédale de frein pourraient changer. Cela peut diminuer la capacité de freinage. »

Porsche a indiqué qu’elle avait reçu plusieurs rapports concernant des fuites au niveau des flexibles de frein avant des Taycan, dont sept en provenance des États-Unis. Aucun accident n’a été signalé chez nos voisins du sud, mais un accident a été rapporté sur un autre marché, sans qu’il y ait de blessés.

Quant au problème en tant que tel, les propriétaires peuvent voir apparaître des messages tels que « manque de liquide de frein » ou « défaillance du PSM », précise l’avis de rappel.

La solution est simple. Les concessionnaires devront inspecter et remplacer les tuyaux de frein. Porsche va aviser les propriétaires par la poste.