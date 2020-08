Au prochain Salon de l’auto de Détroit, qui se tiendra le mois prochain dans la ville de l’automobile, INFINITI va dévoiler un VUS tout électrique sous forme de concept.

Ce dernier va nous donner un aperçu de l’orientation stylistique que comptent prendre les produits électriques du constructeur qui doit, à compter de 2021, y aller d’une offensive électrique importante. Le nouveau venu vient jouer le rôle de pionner au sein de la division qui, incidemment, faisait ses débuts il y a 30 ans à la grande fête automobile de Détroit.

Ce que l’image dévoilée par la compagnie nous montre, c’est d’une nouvelle grille élargie qui inclut les lettres INFINITI, en plus du logo de la marque. On remarque aussi des phares très effilés. Bien sûr, la petitesse des rétroviseurs, de même que l’absence de poignées à la hauteur des portes, nous confirme que cette étude est encore loin de la production, mais n’empêche, on nous fait part d’une intention ici. D’ailleurs, si on se rapporte au concept Q Inspiration, on voit très bien qu’il y a une continuité dans la philosophie stylistique imaginée par Karim Habib, le responsable du design chez INFINITI.

Pour ce dernier, tout comme pour Alfonso Albaisa, qui occupe le poste de vice-président du design chez Nissan, les débuts du VUS électrique marquent le début d’une nouvelle ère pour la marque qui va se manifester à travers les salles de démonstration des concessionnaires autour de l’année 2021, le moment où toutes les INFINITI vendues seront électrifiées d’une façon ou d’une autre.

Enfin, le modèle qui sera présenté à Détroit passera un jour au stade de la production. En attendant, il va permettre aux gens de découvrir de la nouvelle plateforme électrique du groupe, structure qui va servir quantité de produits au cours des prochaines années.

C’est le début d’un temps nouveau chez INFINITI.

