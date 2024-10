L’hiver sévit officiellement du 21 décembre au 21 mars, approximativement. Cependant, ses rigueurs peuvent se manifester à tout moment à partir du mois d’octobre. Les hivers hâtifs ne sont pas rares et il est important d’être prêts au moment où mère nature va décider de sévir.

Alors que le beau temps est encore parmi nous, il est temps de commencer à penser à la préparation de son véhicule pour l’hiver. Il n’est jamais trop tôt pour agir afin de s’assurer que lorsque la saison froide va commencer, notre monture sera prête pour affronter tout ce que la saison hivernale lui réserve.

Pour être certain d’être bien prêt, il n’y a rien de mieux que de prévoir un arrêt chez Speedy, votre spécialiste de confiance en entretien automobile.

Et quels sont les éléments sur lesquels il est important de se concentrer à l’approche de l’hiver ? Il y en a plusieurs, en fait, mais un examen des pneus, du système de freins, ainsi que le remplacement des fluides est à prioriser.

Voici pourquoi ces éléments sont cruciaux pour vous assurer une saison d’hiver en toute paix d’esprit.

Changement de pneu | Photo : Speedy

Les pneus

Quel est l’état de vos pneus d’hiver ? S’ils en sont à leur deuxième ou à leur troisième année, ils sont assurément encore bons, mais n’empêche, il est important de les faire inspecter avant de les installer sur votre véhicule pour la saison froide. Des bulles, des craquements ou d’autres signes d’usure pourraient vous indiquer qu’il est temps de les changer. D’ailleurs, il est recommandé de toujours bien inspecter les pneus que l’on veut remettre sur un véhicule après une longue période.

Quant au choix des pneus, il est important d’y aller avec de vraies gommes conçues pour l’hiver, et non des pneus homologués pour l’hiver ; la nuance est importante. Contrairement à ces derniers, les pneus d’hiver sont fabriqués avec des composés de caoutchouc qui restent souples à des températures inférieures à 7 °C, offrant ainsi une meilleure adhérence sur les routes glissantes. Leur bande de roulement, dotée de lamelles propres, maximise la traction et réduit les risques de dérapage sur la neige ou la glace.

De bons pneus d’hiver permettent aussi de réduire les distances de freinage, ce qui est un facteur important pour éviter les accidents lors des conditions hivernales imprévisibles. Enfin, ils procurent une meilleure maniabilité, ce qui augmente le niveau de sécurité de celui ou celle qui est installé derrière le volant. Investir pour doter son véhicule de bons pneus d’hiver, c’est investir dans sa propre sécurité. Ça, ça n’a pas de prix.

Soyez certains que nous ne vous laisserons pas prendre la route avec des pneus qui ne garantissent pas votre sécurité.

Vérification pneus et freins | Photo : Speedy

Les freins

Le problème avec les freins de nos véhicules, c’est qu’ils s’usent graduellement, si bien qu’on ne réalise pas toujours à quel point ils perdent de leur efficacité avec le temps, car on s’habitue à la sensation de la pédale sous notre pied. À l’approche de l’hiver, l’examen du système de freins de votre véhicule est d’une importance capitale.

Pourquoi ?

Parce que le froid, la neige et la glace augmentent les distances de freinage. Avec un système de freinage en parfait état, on met toutes les chances de notre côté. Des plaquettes de frein usées ou des disques endommagés peuvent réduire l’efficacité du freinage, augmentant ainsi les distances de freinage, et du coup, les risques d’accident. De plus, un système de freinage bien entretenu permet une meilleure réactivité et un contrôle accru du véhicule lorsque les conditions se dégradent. Un entretien préalable garantit donc une conduite plus sécuritaire pendant la saison froide. Un simple coup d’œil à votre système de freins permettra à nos experts de vous dire si vous êtes en sécurité pour la prochaine saison, ou si au contraire, des réparations sont nécessaires pour garantir votre bien être. Dites-vous qu’un petit problème anodin aujourd’hui peut devenir plus important (et plus coûteux à réparer) demain.

Changement d'huile | Photo : Speedy

Les fluides et les conduits

Les liquides sont souvent oubliés à l’intérieur des moteurs de nos véhicules. Le modèle fonctionne bien, et l’on oublie carrément de faire remplacer les liquides. Or, un manque de ce côté peut avoir des conséquences fâcheuses.

Changer les fluides et faire examiner les conduits de son véhicule avant l’hiver est crucial pour prévenir les pannes liées aux conditions climatiques extrêmes. Le liquide de refroidissement, par exemple, doit être adapté aux basses températures pour assurer le fonctionnement optimal des organes du moteur.

Le liquide de frein doit être en bon état pour garantir une réponse optimale du système de freinage sur des routes glissantes. De plus, les huiles, à la fois du moteur et de la transmission doivent être vérifiées et changées si nécessaire pour assurer un bon fonctionnement en hiver. Une huile usée peut contenir des débris et saletés qui empêchent votre moteur de fonctionner de façon optimale. Nos spécialistes peuvent aussi recommander le choix de la bonne huile pour VOTRE moteur.

Enfin, des conduits obstrués ou fissurés peuvent entraîner des dysfonctionnements et entraîner des pannes.

Vérification generale |

Bref, un examen visuel de ces derniers est recommandé. Quant aux changements des liquides, on ne parle pas d’opérations dispendieuses. En revanche, elles peuvent vous épargner une petite fortune.

Soyez certains de prendre rendez-vous à l’un de nos ateliers afin de planifier la préparation de votre véhicule pour l’hiver. Vous allez adorer le sentiment de sécurité qui va vous habiter à la sortie de l’atelier, en sachant que votre véhicule est fin prêt pour la saison froide.