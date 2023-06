- Prêt-auto, ce qu'il faut savoir !



- Pour négocier correctement le financement d'un véhicule, il est important de bien comprendre les rouages de base d'un prêt-auto. Cela permet de prendre des décisions éclairées tout en évitant de coûteuses erreurs financières.

La garantie

Lors d'un prêt-auto, votre véhicule est toujours pris en garantie par l'institution financière. Si vous ne remboursez pas complètement votre emprunt, en cas de défaut de paiement, le prêteur peut saisir le véhicule pour se rembourser. Étant donné que les véhicules récents ou neufs représentent une meilleure garantie, ils sont donc plus faciles et moins coûteux à financer que les vieux véhicules. C'est une question de calcul de risque. Pour financer un véhicule de plus de 8 ans, on doit habituellement obtenir un prêt personnel moins avantageux.

Trois facteurs dictent le montant des versements d'un prêt-auto

💵 Le montant du prêt : c'est le montant total que vous empruntez pour acheter votre auto, avant le calcul de l'intérêt qui vous est proposé.

⏱️ La durée du prêt : c'est le temps accordé pour le remboursement. La durée varie de 24 à 84 mois. Ce facteur a une incidence sur le taux d'intérêt, car plus la durée est longue, et plus le taux d'intérêt est élevé. C'est la même chose pour une location. Dans tous les cas, des versements aux deux semaines plutôt que tous les mois permettent d'économiser sur le long terme, car cela correspond à 13 versements mensuels au lieu de 12.

📈 Le taux d'intérêt : c'est le coût de votre emprunt, exprimé en pourcentage du capital que vous empruntez. Les taux varient en fonction de votre dossier de crédit, de la durée du prêt, du véhicule en garantie et de l'institution financière qui fait le prêt. Bien entendu, un dossier de crédit impeccable vous donne accès aux meilleures offres de financement du marché, comme celles proposées par les fabricants.

Faible cote de crédit et prêt-auto

Si votre cote de crédit est faible, un prêt-auto est toujours possible en 2e ou même 3e chance au crédit, mais les taux d'intérêt sont plus élevés et vous devez consulter un analyste de crédit spécialisé chez un concessionnaire reconnu pour l'obtenir.

Le prêt-auto est un excellent moyen de redresser rapidement votre cote de crédit si vous respectez toutes les conditions de remboursement. Cependant, si les taux que l'on vous propose vous semblent abusifs, vous n'êtes absolument pas obligé d'accepter. En fait, il vaut mieux refuser et prendre le temps de redresser d'abord votre crédit afin de ne pas vous enliser davantage. Quelques points de plus à votre cote de crédit peuvent faire une énorme différence lors d'une prochaine demande de prêt.

Dernier détail ! Avant de faire une demande, assurez-vous que tous vos comptes sont à jour (cartes de crédit, mobile, câble, électricité, etc.) pour augmenter vos chances d'obtenir une approbation à des conditions raisonnables.