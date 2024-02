BEAUCOUP DE FAUSSES IDÉES CIRCULENT À PROPOS DU FINANCEMENT

AUTOMOBILE : MISES AU POINT !

• Obtenir un prêt-auto pour un vieux véhicule pas cher est plus facile que pour un véhicule récent beaucoup plus coûteux !

Faux ! Un véhicule récent est souvent plus facile à financer qu’un vieux, car il représente une meilleure garantie pour la banque. En fait, avec un véhicule récent et garanti comme le sont les véhicules d'occasion certifiés, la banque présume que je n’aurai pas à payer de coûteuses réparations qui m’empêcheraient d’honorer mon prêt. C’est l’inverse avec un vieux véhicule qui risque de demander des réparations à n'en plus finir, ou de terminer à la «scrap» avant la fin des paiements. Pour cette raison, un vieux véhicule est souvent financé avec un prêt personnel non garanti, donc moins avantageux.

• Si je refuse l'offre de financement trop salée d'un concessionnaire et que je fais une demande ailleurs, ma cote de crédit sera doublement affectée.

Faux ! Plusieurs demandes de financement sur une très courte période sont considérées par les agences de crédit Equifax et TransUnion comme « une seule » demande pour l’achat d’un seul véhicule. Ils comprennent que je suis en mode « magasinage ». D'ailleurs, un analyste de crédit sérieux va toujours transmettre une demande de crédit à plusieurs institutions afin d’obtenir le meilleur taux du marché. De la même manière, il est tout à fait approprié de négocier avec 2 concessionnaires afin d'obtenir la meilleure proposition possible. Disons que c'est comme un appel d'offres personnel !

• Obtenir un prêt-auto est suicidaire si mon dossier de crédit est très accidenté : faux et vrai !

Faux ! Un prêt auto est un moyen efficace de redresser rapidement mon dossier de crédit et de faire remonter ma cote. Pour y arriver, il me faut opter pour un prêt-auto qui convient à mon budget afin de pouvoir le rembourser à temps «tout le temps». Après environ 2 ans, ma cote de crédit aura grimpé et je pourrai obtenir un nouveau prêt à un taux plus avantageux.

Vrai ! Si ma cote et mon dossier de crédit sont très abîmés, et que les taux d’intérêt qui me sont offerts en 2e ou 3e chance s'avèrent élevés (autour de 24 % par exemple), je risque de m'enfoncer davantage dans la misère. Certaines cartes de crédit sont spécifiquement conçues pour aider à relever une cote de crédit et sont plus flexibles qu'un prêt-auto. Il serait sage de commencer par là. Dès que ma cote aura repris du poil de la bête, je pourrai obtenir un financement à un taux moins suicidaire.

• Une demande de pré-approbation de prêt-auto affecte toujours un dossier de crédit.

Faux ! Une pré-approbation est une simple vérification, pas une demande officielle de prêt. Cela n’affecte en rien mon dossier de crédit. La pré-approbation au crédit est utile pour déterminer rapidement si je suis admissible et à quelles conditions. De cette manière, je peux savoir, souvent en quelques minutes, si je peux financer le véhicule que je convoite !

• Il est presque impossible d'obtenir un prêt auto après une faillite ou une proposition de consommateur.

Faux ! Non seulement il est possible d'obtenir un prêt auto, mais c’est souvent plus facile. Voici pourquoi : une faillite ou une proposition de consommateur signifient que j'ai pris mes finances en main afin de ne plus être surendetté ! Les institutions bancaires considèrent que les probabilités que mon prêt soit remboursé selon les termes du contrat sont meilleures qu'avant, car la pression financière est moindre, ce qui est logique. De plus, grâce au conseiller en insolvabilité que j'ai consulté, j'en sais plus maintenant sur la gestion des finances personnelles et les risques du crédit !