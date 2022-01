Le NACTOY dévoile ses véhicules de l’année 2022

À chaque début d’année, c’est une tradition, le jury du North American Car, Truck and Utility of the Year, le NACTOY, fait connaître ses prix dans les catégories de la voiture, de la camionnette et de l’utilitaire de l’année.

Normalement, les prix du NACTOY sont dévoilés en collaboration avec le Salon de Détroit, ironiquement absent du paysage depuis 2019, sa dernière présentation en janvier. Ce salon doit désormais se tenir en juin, mais la pandémie a tout chamboulé.

Les membres du NACTOY n’ont pas été freiné, cependant. Ils ont mis à l’essai tous les nouveaux véhicules (ou substantiellement améliorés) afin d’en arriver à déterminer les lauréats.

Les prix du NACTOY ont été décernés pour la première fois en 1994. Son jury est composé de journalistes automobiles américains et canadiens qui représentent tous les secteurs de l’industrie, y compris la presse écrite, la télévision et l’Internet.

Nouveauté cette année, chaque segment comptait un véhicule électrique parmi les finalistes, notamment le Rivian R1T, la berline Lucid Air, ainsi que le Hyundai Ioniq 5. Malheureusement pour ceux qui espéraient une percée d’un de ces modèles, il faudra attendre.

Concrètement, La Honda Civic a battu la Lucid Air et la Volkswagen Golf pour remporter le titre de voiture de l’année. De son côté, le nouveau Ford Maverick a été désigné camionnette de l’année, devançant son rival compact Hyundai Santa Cruz, ainsi que le premier camion électrique à faire ses débuts sur le marché, le modèle R1T de Rivian. Dans le segment des VUS, le Ford Bronco s’est imposé sans surprise, cette fois devant les Hyundai Ioniq 5 et Genesis GV70.

On peut dire que Ford a les cote parmi les membres de NACTOY. En 2021, le VUS électrique Mustang Mach-E et la camionnette F-150 ont été couronnés meilleur VUS et meilleur pick-up, tandis que la Hyundai Elantra a remporté le prix de la voiture de l’année. Deux sur trois, deux années de suite pour Ford, donc.

Sinon, bien qu’aucun véhicule électrique n’ait remporté de titre cette année, le fait d’en avoir un parmi les finalistes dans chaque catégorie est assurément un signe des temps dans le monde de l’automobile.

Pour 2022, 38 véhicules ont été initialement considérés dans les trois segments. Ce nombre a été réduit à 23 demi-finalistes en septembre avant que les neuf finalistes — trois dans chaque catégorie — ne soient annoncés en novembre.

« L’année 2021 a été une très significative dans l’histoire de l’automobile », a déclaré Gary Witzenburg, président du NACTOY. « Nous avons vu de nouveaux véhicules électriques révolutionnaires et attrayants de presque toutes les marques, ainsi que l’émergence de nouveaux segments et des remaniements impressionnants de modèles connus. Parallèlement, un certain nombre de nouveaux fabricants ont prouvé qu’ils étaient capables de rivaliser avec les constructeurs établis, même avec leurs premières offres de produits. Les lauréats d’aujourd’hui représentent notre opinion collective sur le meilleur de ce qui est offert aux clients à l’heure actuelle, et nous félicitons sincèrement l’industrie automobile pour une année très impressionnante ».