Chaque année, nous jetons un coup d'œil aux choix Best Buy décernés annuellement par le magazine américain Kelley Blue Book. Et pourquoi le faisons-nous ? Parce que chaque année, vous démontrez un intérêt, et parce que cela donne aux acheteurs potentiels un raccourci utile vers plusieurs des meilleurs véhicules à trouver dans chaque catégorie.

Pour 2022, voici donc les meilleurs achats dans 18 catégories différentes de voitures, de VUS et de camions, tels que choisis par le panel d'experts du KBB. Ce panel s'appuie sur son expérience de conduite de véhicules tout au long de l'année et prend en compte des données sur des éléments tels que le coût de possession sur cinq ans et la valeur de revente pour proposer les modèles qu'il estime être les meilleurs choix pour les consommateurs. Voici ce qu'ils ont trouvé cette année.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Meilleur nouveau modèle : Ford Maverick 2022