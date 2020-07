Le 21 novembre prochain, Auto123.com couronnera les meilleurs véhicules de l’année 2019 à l’occasion de la cérémonie des Prix Auto123.com à Toronto. Nous vous avons déjà dévoilé les trois finalistes dans chacune des 19 catégories. Aujourd’hui, examinons ceux en lice dans celle des VUS sous-compact de luxe.

BMW X1/X2

La première génération du BMW X1, apparue au début de la présente décennie, n’a pas vraiment réussi à convaincre les amateurs de produits de la marque au même titre qu’avait pu le faire le X3, par exemple. En rependant le modèle en 2016, on a corrigé quelques lacunes, tant au niveau de la conception que du style, si bien que le véhicule a fait un intéressant pas en avant.

L’an dernier, une variante coupée nommée X2 était greffée au catalogue et est venue à la fois étoffer et dynamiser l’offre. Les ventes du X1, qui ont progressé de belle façon l’an dernier, sont donc appelées à poursuivre leur croissance avec cet ajout à la nomenclature.

Et, comme tout produit BMW, il parvient à procurer à quiconque en prend le volant un agrément de conduite bien senti. Bref, une belle proposition d’entrée de gamme.

Photo : D.Boshouwers BMW X1

Volvo XC40

Chaque modèle Volvo qui a été revu au cours des dernières années a été encensé par la presse automobile. Les produits avancés par la marque sont jolis, mais aussi bien construits et ils procurent une conduite agréable et bien sentie, des éléments qui ne faisaient plus partie de l’équation chez Volvo.

Le XC40 n’échappe pas à cette règle. Il présente une mine sympathique, notamment en configuration à deux tons, et l’expérience au volant se révèle fort appréciable, sans compter qu’elle livre une belle dose d’agilité.

À bord, on compose avec un habitacle très moderne, trop peut-être aux yeux de certains. Le système multimédia est omniprésent et regroupe des fonctionnalités qu’on aimerait voir sous la forme de bons vieux commutateurs. Et puis, à l’instar de BMW, il y a la fiabilité à long terme qui demeure un point d’interrogation. À découvrir avec retenue.

Photo : Volvo Volvo XC40

Jaguar E-PACE

Les VUS, autrefois impossibles à associer à la marque Jaguar, commencent à se multiplier au sein de la famille de produits de la firme anglaise. En plus du F- PACE, qui a fait figure de pionnier, on voit cette année se greffer le E-Pace, de taille plus compacte, ainsi que l’I- PACE, la solution électrique d’avenir chez Jaguar en matière de VUS. Quant à cet E- PACE, la compagnie a une fois de plus eu la main heureuse en fait de design.

L’acheteur est placé vis-à-vis trois choix de mécaniques 4-cylindres 2-litres turbo, lesquelles peuvent avancer des puissances de 197, 246 et 296 chevaux. Au volant, l’expérience est probante, mais l’agilité est un tantinet limitée par le poids important du véhicule. Et, à l’instar de ses deux rivaux, la question de la fiabilité demeure un point d’interrogation dans son cas.

Photo : Jaguar Jaguar E-PACE

