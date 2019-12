Cadillac a décidé, il y a quelques années, de complètement repenser sa gamme de berlines et nous sommes sur le point de voir aboutir ce projet. Un des modèles qui est fort attendu est la CT5, ainsi que sa variante axée sur la performance, la CT5-V. Cette semaine, la division canadienne de Cadillac nous a fait connaître les prix des déclinaisons qui nous sont réservées.

Ainsi, l’offre va s’amorcer à 41 998 $ pour la variante CT5 Luxury. Notez que ce prix inclut les frais de transports et de préparation, une façon de nous faire avaler une pilule de mauvais goût, car on parle de 2100 $ au total.

Deux autres versions figurent au catalogue, soit la CT5 Premium Luxury et la CT5 Sport. Fait intéressant, Cadillac exige le même prix pour l’une ou l’autre, laissant le choix au consommateur d’opter pour le groupe qui lui convient le plus. On parle ici d’une facture de 44 998 $.

Les modèles sont servis en mode propulsion, mais la traction intégrale est livrable avec chacune des moutures, à condition d’allonger 2200 $ supplémentaires.

Parmi l’équipement de série de la CT5, on retrouve des trucs comme le freinage d’urgence automatique, l’alerte de collision frontale avec détection des piétons, une caméra de recul HD, une boîte automatique à 10 rapports, des modes de conduite, la nouvelle génération du système multimédia de Cadillac avec écran tactile de 10 pouces, l’entrée sans clef, le démarrage à bouton-poussoir, ainsi que des sièges avant et un volant chauffant.

Photo : Cadillac Cadillac CT5 2020

Le modèle est équipée à la base d’un moteur 4-cylindres turbo de 2 litres, mais des versions équipées d’un V6 turbo de 3 litres seront aussi livrables. En fait, avec l’équipement Premium Luxury, il sera possible de compter sur cette mécanique qui proposera alors 335 chevaux et 400 livres-pieds de couple. La facture passera alors à 51 223 $.

Avec la variante CT5-V, on aura aussi droit à cette mécanique, mais elle offrira plus de puissance, soit 360 chevaux et 405 livres-pieds de couple. Le prix indiqué passe à 51 998 $.

En tout, voici à quoi va ressembler l’offre complète pour la famille CT5 2020

CT5 Luxury 2.0T — Propulsion et traction intégrale : 41 998 $ et 44 198 $

CT5 Premium Luxury 2.0T — Propulsion et traction intégrale : 44 998 $ et 47 198 $

CT5 Premium Luxury 3.0TT — Propulsion et traction intégrale : 51 223 $ et 53 423 $

CT5 Sport 2.0T — Propulsion et traction intégrale : 44 998 $ et 47 198 $

CT5-V 3.0TT — Propulsion et traction intégrale : 51 998 $ et 54 198 $