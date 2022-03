Le modèle qui a fait le plus jaser chez Acura en 2022 n’est même pas encore commercialisé. La berline 5-portes Integra, qui va faire ses débuts cette année comme produit 2023, a retenu l’attention l’année dernière, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons.

En fait, c’est que le retour du nom ne s’accompagne pas de ce que les amateurs souhaitaient; un produit propre à la marque, unique, distinctif. C’est plutôt une version huppée de la Honda Civic à laquelle on aura droit, une recette qui a des airs de déjà-vu.

Pour l’usage du nom, eh bien, ça appartient à Acura; elle a le loisir d’en faire ce qu’elle veut, que ça plaise ou non.

Et nous voilà au mois de mars 2022, à l’aube des débuts du modèle qui doit faire ses premiers pas au printemps. Aujourd’hui, la marque de luxe de Honda a dévoilé quelques détails attendus, si bien qu’on a maintenant une meilleure idée de ce qui nous pend au bout du nez. Du moins une idée plus précise, car plusieurs éléments anticipés ont simplement été confirmés.

C’est le cas de la mécanique. La nouvelle Integra sera animée par un 4-cylindres turbo de 1,5 litre qui va offrir 200 chevaux et 192 livres-pieds de couple. C’est le moteur de la Honda Civic Si, mais on le décrit comme davantage axé sur la performance et réglé pour plus de dynamisme. La compacte de luxe est servie avec une transmission à variation continue (CVT), mais sa livrée A-Spec pourra recevoir une boîte manuelle à six rapports.

Photo : Acura Acura Integra 2023

Le prix

En annonçant un prix de départ à 30 000 $ canadiens, il faut l’avouer, c’est intéressant. Ce qui rend cela possible, c’est l’utilisation du châssis et des organes de la Civic (réduction des coûts). On peut voir la chose de deux façons; on a une Civic endimanchée qui n’aura pas tous les outils pour rivaliser avec les Audi A3 et BMW Série 2 Gran Coupe de ce monde. C’est à vérifier. Ce qui est certain, c’est qu’elle va coûter beaucoup moins. Et on le devine, elle sera plus fiable, l’histoire nous l’a appris avec cette marque.

Autre point intéressant, la présence d’un hayon est une caractéristique distincte dans le segment. Ça rend le modèle plus pratique avec des sièges arrière rabattables à plat.

De série, l’Integra va bénéficier d’un écran de sept pouces à la hauteur du système multimédia, ainsi que d’une unité de 10,2 pouces en lieu et place du bloc d’instrument. Les applications Apple CarPlay et Android Auto (branchement nécessaire avec fil) et une chaîne audio à huit haut-parleurs seront de l’offre initiale. Un cuir synthétique va recouvrir les sièges.

En passant au modèle A-Spec, on profite d’un modèle au style plus agressif. La taille des roues bondit de 17 à 18 pouces et des accents noir brillant se greffent aux parties avant et arrière, là où l’on retrouve également un aileron. À bord, le pédalier adopte une surface en acier inoxydable et le rouge s’invite un peu partout, notamment aux jauges d’instruments et aux sièges sous la forme de surpiqûres. Ajoutez-y le groupe Technologie et vous aurez un tout compris avec le branchement sans fil aux applications précitées, ainsi qu’à Amazon Alexa. La taille de l’écran multimédia passe de sept à neuf pouces, aussi. La chaîne audio compte le double de haut-parleurs, les sièges jouissent de plus d’ajustements, les ports USB de toutes dimensions sont plus nombreux, bref, rien ne manque. On n’a pas de prix pour la version toute garnie, mais elle est annoncée à 38 000 $ chez nos voisins du sud. On a conséquemment de la difficulté à imaginer un prix sous les 40 000 $ chez nous.

Du reste, c’est sur la route que l’on pourra vraiment évaluer ce modèle et en prendre la véritable mesure. Si on découvre un produit à la personnalité propre, le lien avec la Civic fera moins mal.

À suivre.

Photo : Acura Acura Integra 2023