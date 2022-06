Photo : D.Heyman Acura Integra 2023, avant

Auto123 a effectué un premier essai de l'Acura Integra 2023.

Austin, Texas – Ce n'est pas tous les jours qu'un constructeur sort une nouvelle voiture – une vraie berline – avec une option de transmission manuelle et une mécanique à combustion interne traditionnelle.

Mais Acura remplit ces deux conditions : l'Acura Integra à hayon (ou « liftback ») arrive en 2023 comme elle l'a fait en 1986, année où elle et la marque Acura ont fait leurs débuts en Amérique du Nord.

Non seulement cet événement a contribué au lancement de la marque avec la berline Legend – à l'époque où les VUS et autres multisegments n'existaient pas encore, mais Acura a depuis vendu plus d'un million d'Integra en Amérique du Nord, ce qui lui a élevé l’écusson au statut de voiture culte. Tout le monde a une histoire avec l’Integra, dit Acura, qu'il s'agisse de la voiture sur laquelle vous avez appris à conduire avec une transmission manuelle (comme c'est le cas pour Emile Korkor, vice-président des ventes nationales Acura), ou de votre souvenir de l'avoir vue sur grand écran dans les mains du rappeur Ja Rule dans Rapides et Dangereux.

C'était à l'époque, bien sûr. Aujourd'hui, après un hiatus de 17 ans (ou 22 ans, si vous ne considérez pas la RSX 2001-06 comme une Integra, bien qu'elle ait été nommée ainsi sur certains marchés), l'Integra est de retour pour remplacer l'ILX, qui était à peu près de la même taille, mais à laquelle il manquait une caractéristique cruciale de la nouvelle voiture : un hayon.

Photo : D.Heyman Acura Integra 2023, trois quarts arrière, hayon ouvert

Un hayon permet une grande ouverture vers l'espace de rangement et les 688 litres de volume que l'on retrouve derrière les sièges arrière rabattables en deux parties 60/40, bien qu'il soit assez profond et qu'il faille un peu de temps pour contourner le grand pare-chocs arrière. Le profil est également agréable, même si j'aimerais voir à quoi ressemblent les jantes de 19 pouces en option, car les 18 pouces que l'on voit ici – elle font partie de la livrée A-Spec, la seule que l'on ait pu tester lors de cet événement à Austin, au Texas – sont éclipsées par les grands panneaux qui les entourent. J'ai aussi l'impression que la ligne de toit est un peu haute, ce qui donne l'impression que l'Integra n'est pas aussi recroquevillée qu'une petite voiture sport devrait l'être.

Parmi les autres ajouts dignes de mention, il y a la calandre « Frameless Diamond Pentagon », qui constitue un nouveau look pour Acura. Elle a toujours l'aspect noirci de l'ancienne calandre, mais elle s'intègre mieux au reste du bouclier avant. Les diodes électroluminescentes (DEL) en forme de chicane, quant à elles, ajoutent une belle touche d'attitude au look général, tandis que l'inscription en relief « Integra » sur les pare-chocs avant et arrière est un beau rappel de la troisième génération du modèle.

L’ensemble A-Spec ajoute également un aileron fonctionnel sur le coffre en noir brillant, une calandre inférieure et un diffuseur noir brillant, ainsi qu'une option de couleur bleu Apex et des pneus différents. Les voitures sans l’ensemble A-Spec (prix : de base, 34 350 $ ; A-Spec, 37 050 $ ; Elite A-Spec, 42 550 $) reçoivent du chrome autour des fenêtres latérales. Une chose que la A-Spec n'a pas – et qu'aucune des versions n'a – est ce vaste autocollant latéral aperçu sur le concept. Ce qui, de l'avis général, n'est pas une mauvaise chose puisque ces graphiques avaient l'air... bizarres.

Photo : D.Heyman Acura Integra 2023, écusson A-Spec

Mais l'histoire de la livrée A-Spec ne s'arrête pas là. Plus qu'un exercice de style, quelques éléments de performance réels sont ajoutés si vous optez pour l’ensemble A-Spec Elite. Il s'agit notamment d'amortisseurs adaptatifs, d'un différentiel à glissement limité et de la possibilité d'opter pour une transmission manuelle à six rapports. Les autres livrées reçoivent une boîte CVT avec sept rapports artificiels et des palettes de changement de vitesse, ce qui donne l'impression de changer de vitesse.

C'est dommage que la seule façon d'obtenir un levier de vitesses soit la version supérieure, mais Acura maintient que les acheteurs prêts à opter pour la boîte manuelle sont également susceptibles de dépenser de l'argent pour obtenir toutes les autres caractéristiques que la version supérieure ajoute, comme les sièges arrière chauffants, l’accès sans fil à Internet, la chaîne audio ELS à 16 haut-parleurs développé en partenariat avec Dolby, la recharge sans fil et les applications CarPlay/Android Auto et les sièges en similicuir/suède.

La transmission manuelle, semble-t-il, est devenue une caractéristique de luxe. Qui l'eût cru ?

Photo : D.Heyman Acura Integra 2023, levier de vitesse

