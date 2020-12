La parité en matière de prix entre les véhicules à essence et ceux animés par un moteur électrique va représenter une étape importante pour faire basculer massivement les tendances des acheteurs.

Depuis quelques années, différents experts se sont prononcés sur le sujet et on a eu droit à une foule de réponses. Chez GM, on se souviendra que la cheffe de la direction, Mary Barra, avait mentionné qu’elle ne croyait pas que les véhicules électriques de son entreprise seraient rentables avant 2023.

Cette semaine, un autre groupe parle de 2023, soit BloombergNEF (New Energy Finance), une firme de recherche sur l’efficacité énergétique. Cette dernière affirme qu’à ce moment, le prix moyen du kWh sur le marché sera de 101 $. Or, c’est à la limite de 100 $ / kWh que les experts s’attendent à ce que le coût des véhicules électriques soit comparable à celui des modèles à essence. Si les gouvernements offrent toujours des incitatifs, ces derniers pourraient faire en sorte qu’il serait financièrement beaucoup plus avantageux de faire l’achat d’un véhicule électrique, et ce, dès le départ.

Le rapport de la firme explique que déjà, en Chine, le prix des batteries des autobus électriques qui roulent là-bas est déjà passé sous la barre des 100 $ / kWh.

Il y a deux ans, presque jour pour jour, une firme chinoise y allait d'une prédiction selon laquelle les prix des véhicules électriques seraient moins élevés que ceux des véhicules à moteur à combustion d'ici 2025. Les changements s'amèneraient donc plus rapidement que prévu.

Photo : V.Aubé Moteur électrique du Mini Cooper S E

Quant au prix mondial moyen des batteries en 2020 dans tous les segments des véhicules électriques, il a atteint un nouveau plancher de 130 $ / kWh. C’est une baisse de 88 % par rapport au prix de 2010 qui était alors de 1100 $ / kWh.

Ça vous donne une idée du progrès réalisé avec les prix en 10 ans.

Pour l’expliquer, c’est simple, BloombergNEF pointe l’augmentation de la production due à la croissance des ventes, la baisse des coûts de fabrication, le prix des matériaux et les nouveaux modèles de batteries comme étant les principaux facteurs ayant contribué à la chute des prix. Il s’agit essentiellement d’une question d’économie de base. Si l’on fabrique davantage, les prix baissent au fur et à mesure que l’ensemble de l’écosystème s’ajuste et devient plus efficace.

Le rapport indique que les prix prévus pourraient fluctuer un peu, mais on estime quand même qu’ils seront d’environ 58 $ / kWh d’ici 2030. L’un des éléments qui vont grandement contribuer à la réduction des coûts est l’arrivée éventuelle des piles à l’état solide dans les véhicules. L’analyse de BloombergNEF indique que les coûts de production de ce type de batteries représentent 40 % de celui des piles lithium-ion actuelles.