General Motors a annoncé mercredi qu’elle allait prolonger de deux semaines l’arrêt de la production de sa Chevrolet Bolt, le tout afin d’accélérer la production de nouveaux modules de batterie et de prioriser les réparations liées au rappel avant de penser à la suite des choses.

Rappelons que GM a étendu son rappel de la Bolt à plus de 140 000 unités en août dernier afin de remplacer les modules de batterie pour régler le problème de risques d’incendie. L’usine Orion de GM dans le Michigan est à l’arrêt depuis le 23 août et le sera au moins jusqu’à la fin octobre.

GM a également déclaré qu’elle allait éliminer trois autres semaines de production pour son modèle Equinox, cette fois à l’usine de Ramos, au Mexique. Cette fois, c’est en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Pour en revenir à la Bolt, la bonne nouvelle pour GM, c’est qu’elle va voir son partenaire et fournisseur LG ramasser une bonne partie de la facture liée au rappel, une note qui est évaluée à quelque 2 milliards. Selon ce qu’a annoncé LG Chem et LG Electronics, on parle de 1,2 milliard.

GM a déclaré le 20 septembre dernier que la production de batteries pour la Bolt avait repris et que le remplacement des unités devait commencer à la mi-octobre. LG a mis sur pieds de nouveaux processus de fabrication et a travaillé avec GM pour « revoir et améliorer ses programmes d’assurance qualité afin d’assurer, à l’avenir, la confiance dans ses batteries ».

