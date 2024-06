Programme de porsche drive au Quebec | Photo : Porsche

• Le programme Porsche Drive, déjà offert à Toronto, Vancouver et Kelowna, est maintenant disponible à Montréal. Nous l’avons essayé.

• Pour ceux qui n’auront jamais les moyens de se payer un véhicule Porsche, le programme leur permet d’en conduire un.

• Les locations peuvent se faire pour une journée, un week-end ou quelques mois.

Sur le marché, plusieurs modèles font rêver. Pour les uns, ça peut être une Ferrari ou une Lamborghini. Pour d’autres, ça peut prendre la forme d’une Audi ou d’une BMW. Pour un très grand nombre d’amateurs cependant, le rêve ultime, c’est la possession d’une Porsche.

Il y a quelque chose de mythique avec un modèle de cette entreprise et la chose est facile à comprendre. En fait, on saisit le tout lorsqu’on prend le volant. L’expérience de conduite proposée n’a tout simplement pas d’égal à travers l’industrie.

Une Porsche, c’est unique, mais c’est aussi dispendieux. Même sur le marché de l’occasion. La demande et l’intérêt sont tels que même sur ce marché, les prix sont très salés. Et encore, certains modèles prennent de la valeur à long terme.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Expérience de conduite de Porsche au Canada | Photo : Porsche

C’est quoi, ce programme ?

Porsche a une solution pour les automobilistes, soit un programme qui permet à tout le monde de vivre l’expérience de posséder un véhicule de la marque, selon leur budget. Ce dernier, qui a vu le jour à Atlanta en 2017, a récemment été introduit à Montréal, si bien qu’un quatrième territoire à travers le Canada le propose après Toronto (depuis 2019), en Ontario, ainsi que Vancouver et Kelowna (2021), en Colombie-Britannique.

Récemment, à l’invitation de la compagnie, nous avons fait l’expérience de ce programme qui emprunte le nom Porsche Drive.

Au-delà du plaisir relié à b de deux modèles (une Boxster GTS ainsi qu’une 911 dans notre cas), il a été intéressant de découvrir de quelle façon fonctionnait le programme et quelles en étaient les modalités.

Porsche Boxster GTS 2022, trois quarts arrière | Photo : D.Rufiange

Deux programmes, en fait

Il faut comprendre que Porsche offre deux programmes bien distincts. Un prend la forme d’un abonnement (un ou trois mois), l’autre d’une location à plus court terme (une journée, un week-end, une semaine). L’objectif est d’offrir de la flexibilité aux consommateurs, qu’ils soient nouveaux ou non à la marque.

Condition d’admissibilité

Pour prendre le volant d’un véhicule Porsche, il suffit de s’inscrire à l’un ou à l’autre des programmes en visitant le site Web.

Les critères à respecter différent légèrement de l’un à l’autre, notamment en ce qui trait aux assurances ; elles sont fournies lorsqu’on adhère au programme Abonnement, mais elles sont à fournir lorsqu’on y va pour le programme Location.

Dans ce dernier cas, on doit aussi prouver qu’on est un conducteur sérieux, notamment en fournissant notre dossier de conduite qu’on peut facilement obtenir (gratuitement) auprès de la SAAQ, ainsi que nos preuves d’assurance. Les modalités sont très bien expliquées sur le site, tout comme les étapes à suivre. Une foire aux questions répond même aux interrogations des plus curieux.

Programme de Porsche Drive avec instructions | Photo : Porsche

Les coûts

Parlant de questions, celle que vous vous posez probablement depuis le début a trait aux coûts. Voyons quelques exemples.

Dans le cas du programme Abonnement, on parle d’un service tout inclus (assurance, entretien, etc.). Vous avez le choix entre la sélection d’un seul véhicule pour une période de 30 ou de 90 jours, ou encore l’accès à l’ensemble des véhicules pour les mêmes périodes.

Dans le premier cas, des frais d’abonnement de 750 $ sont exigés si vous optez pour un forfait de 30 jours, mais pas si vous y allez pour 90 jours. Le prix de la location mensuelle varie selon le modèle que vous allez choisir. Avec le VUS Macan, par exemple, on parle de 2650 $. Une Boxster vous soulagera de 3150 $, une 911 de 3950 $, une Taycan de 4200 $.

Une Porsche Taycan, à Ottawa | Photo : Porsche

Et si votre fantasme est de changer aussi souvent de véhicule que vous le souhaitez (selon les disponibilités), vous pouvez y aller pour le forfait à véhicules multiples. Là, les frais mensuels sont de 4500 $, qu’importe ce que vous réservez.

Dans tous les cas, on vous alloue 2500 km par mois. Attention, on exigera 1 $ pour chaque kilomètre excédentaire ; prenez note de vos déplacements.

Quant au programme Location, il vous donne aussi accès à une foule de modèles. Deux grilles tarifaires sont en vigueur, soit celle pour les locations de 1 à 3 jours, celle pour les emprunts de 4 jours et plus. Dans tous les cas, vous avez droit à 400 km par jour.

Pour les prix, ça varie selon le type de modèle et la longueur de la période de location. Prenons l’exemple du Macan. Il vous en coûtera 319 $ par jour si vous l’empruntez pour moins que 3 jours, 279 $ par jour pour 4 ou plus. Avec une Boxster, on parle de prix respectifs de 349 $ et 309 $. Une 911 ? 539 $ et 469 $, respectivement.

Une Porsche Macan sur la route | Photo : Porsche

Le concierge

Une fois votre demande d’adhésion à un programme acceptée, un concierge entrera en contact avec vous afin de coordonner tout ce qui a trait aux réservations et aux livraisons des véhicules. Si vous demeurez dans un rayon de 50 km de la zone de service (Brossard dans le cas de Montréal), la livraison se fera à votre domicile.

Autrement, vous pouvez vous déplacer à la concession pour prendre possession de votre modèle. Les frais en essence sont la responsabilité du client, c’est à noter.

Porsche Carrera 4 GTS Cabriolet 2022 | Photo : V.Aubé

Les véhicules

Et à quels véhicules a-t-on accès ? Il serait futile de les décrire ici, car la gamme peut varier à tout moment, mais grosso modo, tous les produits de la famille sont accessibles. Certaines versions plus limitées ou exclusives ne le sont pas, c’est à savoir. En tout, c’est une trentaine de modèles parmi lesquels vous pouvez choisir.

Évidemment, plus vous réservez tôt, plus vous pourrez mettre la main sur le véhicule désiré. Et la popularité du programme fait en sorte qu’il vaut mieux agir plus tôt que tard.

C’est particulièrement le cas si vous souhaitez rouler avec une 911 pour un week-end, par exemple. Porsche nous a d’ailleurs confirmé que la formule « fin de semaine » était la plus populaire, mais des gens se contentent d’une location d’une journée ou encore pousse la chose à une semaine complète. Dans le cas du programme Abonnement, la plupart des clients y vont pour plusieurs mois, dans certains un été entier.

Oui, la facture peut grimper rapidement, mais lorsqu’on y pense, c’est l’occasion rêvée de vivre l’expérience de la possession d’un modèle Porsche, surtout si l’on ne souhaite pas y aller pour un achat ou une location, qu’importe la raison. Et si, à l’inverse, on songe à faire l’acquisition d’un modèle, quoi de mieux que de le mettre à l’essai sur une période de quelques jours afin de valider son choix.

Et pour certains, qui n’auront peut-être jamais les moyens d’acquérir un véhicule de luxe, voilà une occasion de réaliser un rêve. Et quelle idée de cadeau, aussi, pour un proche qui n’oubliera pas son expérience de sitôt !

En somme, voilà une idée originale qu’il serait intéressant de voir ailleurs, aussi. Qui sait, d’autres constructeurs emboîteront peut-être le pas, compte tenu du succès remporté par le programme.

Programme Porsche Drive, logo | Photo : D.Rufiange