En début de semaine, on vous rapportait la nouvelle concernant le retrait de General Motors des publicités du Super Bowl cette année. Cela ne signifie toutefois pas que la compagnie n’investit pas pour réaliser des réclames-chocs. Elle vient de nous en donner la preuve avec une publicité hautement touchante concernant la maladie de l’Alzheimer.

La réclame, qui a été diffusée hier lors d’un match de Football de la NFL entre les Packards de Green Bay et les Lions de Détroit, s’inscrit dans le cadre des fêtes de famille de fin d’année, comme l’Action de grâce aux États-Unis (cette semaine), ainsi que les célébrations de Noël le mois prochain.

Scène de la pub de Chevrolet Photo : YouTube / Chevrolet

La publicité se veut un petit long métrage, car elle dure cinq minutes. Elle montre la réalité d’une famille aux prises avec un proche atteint d’Alzheimer. Elle donne l’espoir qu’à travers les périodes difficiles, des moments de joie sont possibles, même s’ils sont éphémères.

Bien sûr, on voit venir la compagnie qui nous a déjà donné de beaux petits bijoux du genre. La publicité de l’année dernière mettait en vedette une Chevrolet Bel Air Nomad 1957 et une femme qui a trouvé une communauté auprès de ses voisins après avoir perdu son mari lors de la guerre du Vietnam. En 2021, nous vous avions raconté cette réclame à propos de l’histoire d’une fille qui a secrètement entrepris la restauration de la Chevrolet Impala 1966 de son père.

Dans la plus récente pub de la compagnie, c’est un Chevrolet Suburban 1972 qui est la grande vedette. C’est un peu lui qui redonne la mémoire à une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer, bien qu’on sait que le miracle sera de courte durée.

On ne vous en dit pas plus ; le reste doit être visionné.

New Alzheimer's ad from Chevrolet Photo : YouTube / Chevrolet

« Les automobiles occupent une place particulière dans l’esprit des Américains, en raison du rôle qu’elles jouent, de ce que l’on attend d’elles et du fait qu’elles constituent un marqueur important pour les événements de la vie… des choses qui sont à la fois triviales et monumentales dans la vie des gens », a déclaré Steve Majoros, responsable du marketing de Chevrolet. Il a qualifié les publicités annuelles de « carte de souhaits des fêtes de la marque à l’Amérique ».

Lors de la conception de la publicité de cette année, Chevrolet a consulté l’Association Alzheimer.

« Nous avons beaucoup parlé de la notion de thérapie par la réminiscence, non pas qu’il s’agisse d’un remède ou d’une solution, mais le pouvoir de la musique, le pouvoir des souvenirs sont des choses qui peuvent permettre à la personne qui traverse la maladie de se sentir plus à l’aise. Les soignants qui les entourent peuvent également se sentir plus à l’aise », a ajouté Steve Majoros.