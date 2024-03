Grosse nouvelle concernant l’industrie automobile en provenance du Québec hier alors que le gouvernement dévoilait son budget 2024. Le ministre des Finances, Éric Girard, a annoncé la fin graduelle des subventions à l’achat des véhicules électriques.

Rappelons qu’au Québec, les acheteurs ont droit à un rabais de 7000 $ à l’achat d’un modèle électrique (5000 $ pour un modèle hybride rechargeable dont la batterie fait plus de 15 kWh et 2500 $ si elle est plus petite), rabais qui s’ajoute aux 5000 $ offerts par le gouvernement fédéral. Ça tient pour les véhicules offerts à moins de 65 000 $.

Le rabais s’applique après l’ajout des taxes au prix de vente.

Ça prendra fin de façon graduelle, donc. En 2024, les acheteurs auront toujours droit aux subventions de 7000 $ ou de 5000 $. L’an prochain, l’aide passe à 4000 $ et à 2000 $, respectivement. En 2026, on va parler de 2000 et de 1000 $, dans l’ordre. En 2027, le programme Roulez vert ne sera plus qu’un souvenir en ce qui a trait aux rabais à l’achat de modèles électriques.

« Il faut savoir que l’incitatif était basé sur le différentiel entre le prix des voitures électriques et celui des voitures à essence, ce différentiel a beaucoup baissé dans le temps et un crédit d’impôt fédéral s’est ajouté », a déclaré Éric Girard.

On savait que le programme ne serait pas reconduit à jamais. Il en va de même du côté fédéral où un montant a été alloué et lorsqu’il aura été dépensé, les subventions vont prendre fin. En 2023, c’est environ 400 millions qui ont été remis aux acheteurs québécois de véhicules électriques.

Le programme Roulez vert a été créé en 2012 pour encourager l’achat de véhicules électriques par les consommateurs québécois.

Selon le gouvernement, le marché des véhicules électriques est maintenant capable de maintenir son rythme sans l’aide des subventions. L’année dernière, un peu plus d’un véhicule neuf sur cinq vendu au Québec était électrique.

Volvo XC-40 Recharge 2024 Photo : D.Boshouwers

Près d’un quart de millions de modèles électriques circulent au Québec. Les autorités souhaitent que ce nombre atteigne deux millions d’ici à 2030.

Enfin, soulignons que le rabais de 600 $ qui est offert à l’achat d’une borne de recharge à domicile sera toujours accessible. Il est de 5000 $ pour les milieux de travail et les gros édifices à logement.

Ce qui sera vraiment intéressant à surveiller, c’est la courbe des ventes. Il est clair que d’ici la fin de l’année, ceux qui souhaitaient faire l’achat au cours des prochaines années vont agir avant le 1er janvier 2025. Qu’en sera-t-il après ?

Parallèlement, on faisait récemment état d’une analyse qui expliquait que le coût de fabrication des véhicules électriques atteindrait la parité avec celui des modèles à essence d’ici à 2027. Si les prix des véhicules électriques baissent pour arriver à parité avec ceux des modèles à essence, la disparition des subventions n’aura aucun effet.

À suivre, donc.