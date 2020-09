Écoutez le son du Ram 1500 TRX 2021 au démarrage

L’annonce concernant l’arrivée de la variante TRX au sein de la famille Ram 1500 pour l’année 2021 a fait beaucoup de bruit dans l’industrie. Peut-être pas autant que le son de l’échappement et de la mécanique au démarrage, cependant, comme vous allez le constater bientôt.

En effet, en attendant les débuts de ce monstre qui va être animé par un moteur V8 suralimenté de 6,2 litres et 702 chevaux, nous vous donnons l’occasion de l’entendre rugir. Celui qui hérite du moteur Hellcat a été vu à quelques endroits alors qu’il est à l’essai et une vidéo de son démarrage a été publiée sur un compte Instagram.

Vous le devinez, elle a été reprise partout, ce qui donne une idée de l’engouement que suscite ce véhicule.

Nous vivons une période incroyable dans l’histoire de l’automobile alors que des machines de la sorte peuvent être conçues, parallèlement à des camionnettes électriques hyper puissantes qui sont aussi attendues ces prochaines années.

Allez, on se tait et on vous laisse écouter la musique produite par Ram 1500 TRX au démarrage.

