Auto123 fait l’essai de la 1500 TRX 2021, nouvelle version de la camionnette Ram.

Comté de Prince Edward, ON - Nous vivons une période incroyable et je ne fais pas ici référence à la pandémie. Mon commentaire renvoie plutôt à ce moment de l’histoire de l’automobile où se chevauchent différentes approches motrices, différentes philosophies, et assurément des visions opposées de l’avenir… du moins à court terme.

Il y a un peu plus de 100 ans, l’humanité vivait la même chose alors que le moteur à combustion s’imposait face aux approches « extra-terrestres » qu’étaient les moteurs à vapeur et électriques ; je pense entre autres à la Stanley Steamer et aux modèles de la compagnie Detroit Electric.

On peut même en rajouter en mentionnant la pandémie de 1918-1919. L’histoire a cette drôle de tendance à se répéter.

Aujourd’hui, ce contexte « similaire » nous a permis d’assister à la naissance d’une camionnette électrique de 1000 chevaux il y a quelques semaines (GMC Hummer) alors que la semaine dernière, c’est un pick-up muni d’un moteur à essence de 702 chevaux qui nous a été dévoilé.

Est-il permis d’aimer les deux ? J’espère bien que oui, surtout que l’envie de faire l’essai de l’un et de l’autre est forte. On a pu le faire avec le deuxième qui fait ses débuts. Alors vite, jetons un coup d’œil à ce Ram TRX 2021 pendant que c’est encore permis.

Car soyons clairs ; on sait ce qui est aujourd’hui préférable pour la planète, contrairement au siècle dernier. Cette fois, la logique va prévaloir.

Photo : D.Rufiange Ram 1500 TRX 2021, avant

Hellcat

La famille de camionnettes Ram ne manque pas de moteurs performants, sauf que dans cet univers, ce n’est jamais assez. La concurrence est aussi toujours là pour le rappeler. Voilà pourquoi cette version TRX (qu’il faut lire à l’anglaise pour saisir sa signification, soit « Tee-Rex », en référence au dinosaure Tyrannosaurus Rex, ou T-Rex) voit le jour avec plus de chevaux sous le capot et le nécessaire pour s’imposer hors des sentiers battus.

Jusqu’à ce jour, la palme revenait à la version Raptor du Ford F-150 avec son V6 EcoBoost de 3,5 litres qui crache 450 chevaux et 515 livres-pieds de couple. Heureusement pour Ram, elle a accès au coffre à outils du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) qui compte un certain moteur Hellcat. À plus de 700 chevaux, il est difficile de trouver mieux.

Le mariage n’était qu’une question de temps pour donner naissance à cette version TRX. Restait seulement à modifier le reste pour que la carcasse soit capable de suivre la cadence dictée par l’écurie installée sous le capot.

Photo : D.Rufiange Ram 1500 TRX 2021, écusson moteur

Un autre genre de bibitte

À l’instar du Ford F-150 Raptor vis-à-vis un F-150 régulier, le Ram 1500 TRX se différencie incroyablement de son « petit » frérot, la version 1500. Oui, quantité de composants sont les mêmes, qu’on parle du châssis ou de l’habitacle, mais les différences sont notables à ces hauteurs, quand ce n’est pas ailleurs. C’est une autre camionnette qu’on nous propose ici.

Mais avant de vous énumérer quelques-uns des points saillants de sa fiche technique, quelques mots sur sa mission ; car pour comprendre de quoi elle est composée, il faut comprendre ce que son acheteur recherche.

Le Ram 1500 TRX est la camionnette ultime pour celui qui souhaite un maximum de puissance et des capacités quasi illimitées en conduite tout terrain. Et pas le genre de tracé qui permet de se rendre à son camp de chasse. Visualisez plutôt une camionnette de style Baha filant à vive allure dans le désert, suivi par un hélicoptère. La version TRX doit être capable de tout ; du franchissement d’obstacles à basse vitesse à l’attaque de dunes à vive allure.

Les dunes sont rares en Amérique du Nord ? Pas grave, on vous vend le rêve ; votre Ram TRX est capable. Et sur la route, son conducteur a l’impression de pouvoir avaler tous les véhicules qui se présentent devant lui. Un monstre capable de tout ; c’est ce qu’on offre ici.

Le monde a-t-il besoin d’un véhicule du genre ? Bien sûr que non. Cependant, l’humain cherche toujours à se dépasser. C’est dans son ADN. C’est ce que Ram a fait avec ce modèle.

Photo : D.Rufiange Ram 1500 TRX 2021, trois quarts arrière

Châssis et suspension

Et à quoi ressemble ce qui se cache sous la robe de ce monstre ? Essayons de résumer ça le plus simplement possible avec le détail de quelques éléments marquants.

D’abord, concernant le châssis. Il est bien sûr basé sur celui du Ram 1500, mais il se compose de pièces renforcées, en plus de structures additionnelles qui lui sont uniques.

À l’avant, la voie a été élargie d’un peu plus de 15 cm afin de permettre l’accueil des roues de 35 pouces (développées pour ce modèle), mais aussi pour autoriser l’important débattement (330 mm) de la suspension. Cette dernière a été déplacée de 20 mm à l’avant, d’ailleurs, pour les mêmes raisons. À l’arrière, une suspension multibras avec des bras de commande plus longs et des ressorts de 24 pouces sont présents.

Pour ce qui est des amortisseurs, on parle d’unités Black Hawk e2 de Bilstein, exclusives au modèle. Nous éviterons les détails trop techniques de ces unités à double valve et à réservoir indépendant de nitrate pressurisé. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’ils agissent à la vitesse de l’éclair et effectuent des ajustements constants (jusqu’à 20 millièmes de seconde) pour optimiser le comportement du véhicule, peu importe les conditions de la chaussée et l’attitude qu’adopte le conducteur. Le résultat est probant sur la route, mais aussi à l’atterrissage après avoir effectué un vol plané, comme on nous a invités à le faire (voir photos).

Ajoutez à cela une multitude de modes de conduite (Auto, Custom, Sport, Baja, Tow, Rock, Snow, Mud/Sans) et vous avez entre la main un véhicule capable de passer partout.

Photo : D.Rufiange Ram 1500 TRX 2021, intérieur

Intérieur TRX

À bord, on a pensé le cocon de cette version TRX à partir de la variante 1500 Limited, notamment en ajoutant plusieurs touches uniques permettant la différenciation. Un volant à fond plat, certains contrôles uniques (pour les modes de conduite, par exemple), des logos TRX, ainsi qu’une plaque greffée à la console et donnant le pedigree de la version en question.

À l’écran central, des pages détaillants les niveaux de personnalisations du châssis sont accessibles et un intéressant code de couleur permet d’y voir clair. Ram a aussi ajouté un dispositif d’aide pour les manœuvres de recul avec une roulotte en permettant de la guider avec un commutateur.

Rendement

En raison de sa taille, c’est clair, on se sent au volant d’un mastodonte. La sensation est accentuée par les 702 chevaux et 650 livres-pieds de couple accessible sous notre pied droit. Un 0-100 km/h en 4,5 secondes avec un véhicule de 6350 livres, ça ne peut qu’être impressionnant.

Ça oblige aussi à être conscient qu’on a une arme entre les mains, il est important de le rappeler. Ce jouet, car ce n’est pas autre chose que cela, doit être utilisé sur un terrain de jeu et être conduit en toute responsabilité vers ce dernier.

Photo : D.Rufiange Ram 1500 TRX 2021, à l'atterrissage

Cela dit, la machine est impressionnante. Le moteur Hellcat n’est jamais à bout de souffle. D’ailleurs, son compresseur volumétrique de 2,4 litres respire à grande bouffée par la prise d’air sur le capot, mais aussi par la grille, et même à travers les lettres RAM. La boîte automatique à huit rapports qui lui est jumelée fait de l’excellent travail, c’est à souligner. Le freinage est aussi adéquat, aidé par des disques de 15 pouces à l’avant.

La capacité de remorquage ? 8100 livres, en passant. Pour la capacité de charge, elle est de 1310 livres.

Et sur la route, la suspension offre un compromis très intéressant entre la fermeté et le confort. On est quelque part entre la douceur d’une version 1500 et le comportement plus rude d’une variante HD. Hors route, là, le Ram TRX est dans sa cour, littéralement. Il faudra plus qu’un parcours préparé par les gens de Ram pour le déstabiliser ou découvrir ses limites.

Photo : D.Rufiange Ram 1500 TRX 2021, écusson TRX

Conclusion

Le Ram TRX est impressionnant. Et imposant ; c’est une évidence. Il va séduire l’acheteur qui en veut toujours plus de son pick-up en matière de puissance et de capacités hors route. Ce dernier sera fortuné, aussi, car avec un prix de départ de 93 995 $, il ne s’adresse pas aux masses. Un groupe d’options est même offert à 4995 $, poussant la note à 98 990 $.

Et c’est sans compter sur les options individuelles et les accessoires Mopar qui seront offerts dès le lancement, en plus d’éventuels frais d’entretien et la quantité de carburant qu’il va réclamer. Notre moyenne de consommation s’est collée à celle annoncée par la compagnie, soit 19,8 litres aux 100 kilomètres au combiné ville/autoroute.

Il n’y a rien de logique ni d’économique ici, mais beaucoup d’émotion. C’est surtout ce qui est offert ici, avec les capacités, bien entendu.

