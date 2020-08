Depuis près de deux ans maintenant, on fait souvent état de l’évolution des choses en ce qui a trait à l’arrivée de camionnettes tout électriques sur le marché. À travers tout cela, une compagnie est demeurée silencieuse, soit Ram, la division de camion du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles).

Et bien elle vient de se faire entendre, mais pas pour nous annoncer l’arrivée d’une version électrifiée du Ram. En fait, elle a plutôt pris le temps d’expliquer que si la demande était là, et que ses parts de marché en arrivaient à diminuer, elle pourrait proposer une version électrifiée de sa camionnette. Cette information a été confiée au site The Detroit News par Mike Manley, le chef de la direction du groupe FCA.

Selon ce dernier si la compagnie n’alimente pas la discussion en la matière, c’est parce qu’elle a une vision différente de l’échéancier où cela doit se faire, surtout en Amérique du Nord.

« La raison pour laquelle nous n’avons pas beaucoup parlé des pick-up électriques n’est pas que nous considérons ce marché comme inexistant. Nous n’avons pas tout révélé. Mais il est évident que les camionnettes sont essentielles pour nous. Nous n’allons pas rester sur la touche si notre position risque de se diluer à l’avenir », a-t-il ajouté.

FCA a montré ses intentions en matière d’électrification avec la marque Jeep, en particulier avec l’introduction de modèles hybrides rechargeables du Wrangler, du Renegade et du Compass à travers le monde.

En fait, il faut voir la chose comme suit. Puisque l’entreprise n’a pas les poches pleines, elle attend de voir, en retrait, quelle sera la réaction des consommateurs vis-à-vis la camionnette électrique. Vous pouvez parier que si cette dernière s’avère très populaire, elle emboîtera le pas rapidement.