Ram 1500 Rev 2025 : voici la version de production

Photo : Ram Ram 1500 Rev 2025 - Trois quarts arrière

• Ram a partagé des images de la version de production du Ram 1500 Rev.

• Le camion électrique reprend le style de la version à essence plutôt que celui du concept dévoilé en janvier dernier.

• C’est à la fin de 2024 que le Ram 1500 Rev doit se pointer sur notre marché.

Ram a présenté son concept de camionnette électrique au Consumer Electronics Show de Las Vegas, en janvier dernier. Le modèle proposait des éléments intéressants et novateurs, dont une troisième rangée de sièges utilisant des strapontins.

On se doutait bien que ces derniers ne seraient pas de la version de production et le dévoilement de cette dernière vient le confirmer. Ram a en effet publié des images du pickup électrique qu’elle va proposer à compter de l’année 2025, le Ram 1500 Rev.

Bien sûr, certains éléments de design du concept sont présents, mais ce qui est peut-être le plus étonnant, c’est que le modèle dévoilé ressemble plus à la version à essence actuelle qu’à un nouveau véhicule électrique. Alors que le concept profitait d’un style très affirmé et qu’il affichait une cabine hyper spacieuse, on retrouve quelque chose de beaucoup plus traditionnel avec ce qui a été dévoilé.

Photo : Ram Ram 1500 Rev 2025 - Écran tactile

Même à l’intérieur, on a sensiblement la même recette. L’écran est mis à jour et l’on retrouve une troisième unité devant le siège du passager, mais nous sommes en terrain connu.

La ligne du capot laisse croire à la présence d’un coffre à l’avant, toutefois. C’est souhaitable, car les rivaux de ce Ram électrique, le Ford F-150 Lightning et le Chevrolet Silverado EV, en proposent aussi.

En somme, on a davantage une approche qui se calque sur celle de Ford qui a repris le même design extérieur pour donner naissance à sa camionnette électrique, contrairement à GM qui a cherché à différencier ses produits.

On verra bien ce que ça va donner en bout de piste. Le Ram 1500 Rev arrive toutefois en retard sur le marché vis-à-vis ses adversaires. Les premières livraisons sont prévues pour la fin de 2024.