Ram va proposer une camionnette électrifiée

Lorsqu’on fait le tour de l’industrie automobile, c’est une douzaine de camionnettes électriques qui sont en préparation un peu partout, du GMC Hummer qui vient d’être présenté au Cybertruck de Tesla, en passant par les solutions électriques envisagées par Ford et Chevrolet.

Vous pouvez ajouter le nom de Ram à l’équation.

À voir aussi : Ford montre la grille de son futur F-150 électrique

À voir aussi : GM confirme sa camionnette électrique pour l’automne 2021

La nouvelle a été confirmée par le chef de la direction du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles), Mike Manley, lors de l’annonce des résultats du troisième trimestre de l’entreprise, mercredi. Aucun détail n’a été partagé à propos de l’approche qui sera réservée par Ram, mais on a confirmé que le travail était en cours.

Ça nous laisse avec trois options ; un Ram 1500 hybride, un Ram 1500 hybride enfichable, ou encore un Ram 1500 tout électrique. Il ne serait pas surprenant que la troisième solution soit au cœur des priorités, car la compagnie a déjà mentionné que l’électrification était très importante pour la suite des choses. Et parce que les deux principaux rivaux auront une variante électrique, surtout.

« Il y aura un Ram électrifié sur le marché ; soyez à l’écoute, nous vous dirons exactement quand ce sera le cas », a déclaré Mike Manley, selon ce qu’a rapporté le Detroit Free Press.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : V.Aubé Ram 1500 EcoDiesel 2020

L’annonce est importante, car FCA a été critiqué au cours des derniers mois, n’ayant pas annoncé de plans précis en la matière pour ses camionnettes alors que les rivaux l’avaient fait.

En août dernier, Mike Manley avait déclaré ceci : « Si nous n’avons pas beaucoup abordé la question des camionnettes électriques, ce n’est pas parce que nous considérons que ce marché est inexistant. Nous avons toujours eu une vision légèrement différente concernant le moment opportun pour les proposer, particulièrement en Amérique du Nord, spécialement pour une électrification complète. Nous sommes très engagés envers notre stratégie d’électrification, dont nous avons révélé la plupart des éléments. »

Stellantis

Ce qui reste déterminer, bien sûr, c’est de quelle façon les choses vont se jouer à l’interne avec la fusion imminente avec le groupe PSA (Peugeot Société Anonyme). La compagnie qui va naître de cette union, Stellantis, mettra assurément sur pied un plan d’électrification et nous saurons alors plus sur les plans de l’entreprise. On travaille probablement déjà là-dessus, mais l’information demeure secrète pour l’instant.

Cependant, puisque PSA n’est pas un joueur dans l’univers de la camionnette pleine grandeur, il va sans dire que les décisions concernant un futur Ram électrique émaneront des bureaux américains de l’entité. Reste à voir de quelle façon tout cela prendra forme. Est-ce que Stellantis développera son Ram électrique à l’interne, où est-ce qu’elle va s’associer à une des firmes naissantes qui souhaite introduire une camionnette électrique sur le marché ?

Nous sommes conscients que le dossier d’un Ram électrique est pour l’instant nébuleux, car trop de choses restent à régler du côté de la haute direction. L’important, c’est pour l’instant de savoir que la compagnie va aller de l’avant.

C’est toujours ça de gagné.