Le projet de ramener le Dakota ne serait pas mort

On va commencer à parler d’une saga ; après avoir appris la semaine dernière que le projet visant à ramener le Dakota au sein de la famille Ram était pratiquement mort et enterré, on apprend le contraire cette semaine.

Cette fois, c’est une source bien informée qui a indiqué au magazine Automotive News que les travaux se poursuivaient pour donner à la marque une camionnette de plus petite taille.

Le Ram Dakota a disparu après l’année modèle 2011. Dès l’année suivante, les rumeurs concernant un retour ont commencé à circuler. C’est plutôt chez Jeep qu’on a vu un modèle apparaître en 2020, soit le Gladiator, qui s’est écoulé à raison de 77 542 unités l’an dernier. Chez Jeep, le projet datait d’avant le départ du Dakota, il faut le souligner.

Quoi qu’il en soit, il y a de la place pour un Gladiator et un Dakota au sein de la même famille, car les deux camionnettes viseraient des clientèles très différentes.

De leur côté, les concessionnaires rêvent de pouvoir offrir un modèle sous le Ram 1500, comme peuvent le faire les concurrents Ford et GM. Surtout, on a vu un engouement important pour ce segment au cours des dernières années. L’entreprise a des profits à réaliser avec un tel véhicule.

Rappelons qu’en 2018 les plans de Ram prévoyaient l’arrivée d’un modèle d’ici 2022.

Photo : Dodge Dodge Dakota 1989

Le Dakota, s’il effectue un retour, viendrait se battre contre les Chevrolet Colorado, GMC Canyon, Toyota Tacoma et Nissan Frontier de ce monde.

Et parions aussi sur une autre chose. Si le modèle revient, il serait étonnant qu’il reprenne le nom Dakota. Ce dernier est celui d’une nation autochtone et l’on sait que Jeep est aux prises avec la nation Cherokee en ce moment concernant l’utilisation de ce nom.

On vous revient avec d’autres informations lorsque cette saga connaîtra son prochain chapitre.