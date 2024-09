Londres, Angleterre — Pour 2025, Range Rover se prépare à plonger dans le segment des véhicules tout électriques avec le Range Rover Electric. Ce n’est pas la première fois qu’on voit une version électrifiée du modèle, puisqu’il existe une variante hybride rechargeable depuis 2023, mais il s’agira du premier produit tout électrique chez Land Rover.

En effet, avec la prolifération des véhicules électriques de luxe comme le GMC Hummer, le Mercedes Classe G 580 et le Cadillac Escalade IQ, le moment est venu pour Range Rover de proposer sa propre formule. Et il a de l’enthousiasme parmi les amateurs de la marque britannique : 40 000 personnes ont déjà signifié leur intérêt pour un Range Rover Electric.

Le Range Rover Electric | Photo : JLR

Design du Range Rover Electric 2025

Visuellement, il n’y a pas grand-chose qui distingue cette nouvelle version de celles à moteur à combustion. Le Range Rover électrique est indéniablement un Range Rover, avec sa grande cabine, son long capot et sa lunette arrière au design agressif, une signature que l’on retrouve depuis sa création en 1970.

À l’époque, son style avait impressionné, au point d’être le premier véhicule à être montré au célèbre Musée du Louvre à Paris.

La calandre ornée de bijoux, les jantes (étincelantes) et la peinture haut de gamme de la version électrique témoignent de cette tradition. Si BMW, Mercedes et Cadillac ont chacun leurs propres véhicules de luxe, aucun n’a la prestance d’un Range Rover.

Selon Range Rover, la décision de maintenir le style du Range Rover Electric fidèle à forme traditionnelle du modèle à essence n’a pas été difficile à prendre.

« Les deux choses essentielles qui sont ressorties de nos recherches auprès de la clientèle sont les suivantes : premièrement, faire en sorte qu’il s’agisse d’un Range Rover avant tout et d’un véhicule électrique ensuite », a déclaré Rory O’Murchu, directeur de la gamme de véhicules chez Jaguar Land Rover. « La deuxième chose que les clients nous ont dite, c’est qu’à chaque fois que nous lançons un Range Rover, ils reconnaissent que c’est toujours le meilleur. Il doit être le meilleur, et il montrera toujours l’exemple. » Cela signifiait l’obligation de faire du Range Rover Electric le VUS le plus performant et le plus luxueux au monde, sans compromis.

Le Range Rover Electric, de haut | Photo : JLR

Le Range Rover Electric, port de chargement | Photo : JLR

Quelques différences

Bien entendu, certains éléments distinguent le Range Rover Electric des autres Range Rover. La calandre est en grande partie pleine, parce qu’un véhicule électrique a besoin d’aérodynamisme bien plus qu’il n’a besoin d’air pour refroidir un compartiment moteur vide. Le design des roues a également été optimisé pour l’aérodynamisme également, avec un logo unique sur leur moyeu. Le dessous est presque entièrement plat. On a même consacré du temps sur la conception du port de recharge, qui s’ouvre en douceur sous l’effet de l’énergie électrique.

Un Range Rover se doit également d’être performant. À cette fin, le modèle électrique pourra lui aussi traverser 900 mm d’eau et sera également doté d’un système de recharge à grande vitesse (architecture de 800 V). La compagnie affirme que 97 % des trajets qui seront effectués par les propriétaires ne nécessiteront pas de recharge sur la route. Le modèle propose la conduite à une pédale qui permet aux conducteurs de recharger la batterie chaque fois qu’ils lèvent le pied de l’accélérateur, ce qui est très efficace dans les embouteillages.

Parlant de circulation, pour aider à rester aussi détendu que possible à l’intérieur, quelle que soit la situation, le nouveau modèle est équipé d’appuis-tête à réduction de bruit, ainsi que des nouveaux sièges Body And Soul (BASS) de la marque. Pour les non-initiés, ces derniers (à l’avant) utilisent des actionneurs à l’intérieur pour s’activer avec la musique que vous écoutez, ou avec un certain nombre de préréglages. Vous pouvez choisir d’écouter les sons d’un spa dans vos haut-parleurs (une ambiance qui sera certainement complétée par le tout premier système de parfumerie embarqué du Range Rover) ou quelque chose de plus entraînant, le tout en utilisant les actionneurs des sièges pour offrir une expérience en 4 D.

Le Range Rover électrique sera construit sur la même chaîne de montage que les versions à essence et l’on peut s’attendre à voir le modèle chez les concessionnaires au troisième trimestre de 2025. Auto123 vous présentera une analyse plus détaillée et un premier essai routier de cette variante électrique au début du mois de décembre, alors soyez à l’affût.