General Motors a annoncé aujourd’hui (vendredi) le rappel de 449 671 camionnettes et VUS aux États-Unis en raison d’un défaut avec l’alerte de bas niveau du liquide de frein, selon ce que rapporte la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada.

Ce rappel concerne certains Chevrolet Silverado 1500 et GMC Sierra 1500 de 2023, ainsi que les Chevrolet Tahoe, Suburban, GMC Yukon, Yukon XL, Cadillac Escalade et Escalade ESV des années 2023 et 2024.

Cadillac Escalade V | Photo : Cadillac

Un problème de logiciel

La NHTSA explique que le logiciel du module de contrôle électronique des freins de ces véhicules pourrait ne pas afficher l’alerte lumineuse en cas de perte du liquide de frein. Ce problème pourrait accroître les risques d’accident, car les conducteurs ne seraient pas informés d’une potentielle défaillance du système de freinage.

Une mise à jour corrective

Les concessionnaires General Motors prendront en charge la correction du problème avec une mise à jour du logiciel du module de contrôle électronique des freins. Cette dernière sera effectuée à distance, grâce à une technologie de mise à jour par voie hertzienne, évitant ainsi aux propriétaires d’avoir à se rendre à l’atelier.

Si vous possédez un des véhicules concernés, il est recommandé de vérifier si votre modèle fait partie de la campagne de rappel et de vous assurer que la mise à jour a bien été effectuée. Aucune mesure n’a encore été annoncée pour le Canada, mais comme il s’agit des mêmes véhicules, Transport Canada devrait réagir sous peu.