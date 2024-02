General Motors (GM) procède au rappel de plus de 320 000 camionnettes HD des années 2020 à 2024 en raison d’un problème avec le hayon. Plus précisément, le pépin concerne la fonction de verrouillage et déverrouillage électrique des hayons à déploiement manuel.

Les modèles touchés sont le Chevrolet Silverado HD (2500 et 3500), ainsi que le GMC Sierra HD (2500 et 3500).

Il ne s’agit pas d’un rappel qui met en danger la vie des occupants, mais le nombre d’unités rappelées est significatif.

GMC Sierra HD Denali 2024 Photo : GMC

Le problème

Ce qui peut se produire, c’est que le hayon peut s’ouvrir de façon inopinée. Si des objets se trouvent dans la boîte, ils pourraient tomber. Si le problème survient sur la route, le risque est évidemment plus grand pour les autres usagers.

Transports Canada explique que sur « certains camions, de l’eau pourrait s’infiltrer dans le commutateur de hayon extérieur. » C’est ce qui serait à l’origine du problème.

Au pays, il semble y avoir une erreur sur le site de Transports Canada, car on fait état de 222 490 unités concernées. On imagine qu’il s’agit plutôt de 22 490 unités (à confirmer).

La solution

Pour ce qui est de la marche à suivre, voici la recommandation de Transports Canada :

« General Motors doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d’amener leur camion chez un concessionnaire pour faire remplacer le commutateur de hayon extérieur. Pour réduire les risques pour la sécurité, General Motors recommande aux propriétaires d’inspecter le hayon pour s’assurer qu’il est fermé et verrouillé avant la conduite. »