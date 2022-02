Un drôle de rappel pour le Hyundai Santa Fe 2022

Les rappels sont monnaie courante dans l’industrie automobile. Parfois, souvent même, les constructeurs sont proactifs et y vont de façon préventive. En certaines occasions, les problèmes sont potentiellement plus graves et méritent une attention immédiate.

C’est le cas lorsque la sécurité des gens est compromise ou que des risques d’incendie sont possibles, notamment.

Ce n’est pas le cas du rappel que doit effectuer Hyundai avec son Santa Fe 2022. En fait, on n’a jamais eu affaire à ce genre de campagne, car elle est liée à l’utilisation d’une technologie somme toute nouvelle, du moins dans la façon dont elle est appliquée.

Et quel est le problème qui touche 714 unités du modèle ? Les jauges et les informations du bloc d’instruments à affichage numérique peuvent s’afficher… à l’envers. Des modèles concernés, on parle de 293 versions hybrides, 421 variantes hybrides rechargeables. Plus de détails sont disponibles sur le site de Transports Canada.

Au Canada, on parle de 300 unités touchées.

Photo : Hyundai Hyundai Santa Fe 2022

Évidemment, aucun accident ou blessure n’a été rapporté en raison de ce problème. Ça semble une évidence, mais lorsqu’on prend le temps d’y penser, l’apparition d’informations à l’envers pourrait distraire le conducteur suffisamment pour entraîner un risque accru de collision.

Et, évidemment, avec des informations affichées sens dessus dessous, le modèle n’est plus conforme aux règles. Au Canada, on fait référence aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC). La disposition 101 concerne l’emplacement et l’identification des commandes et des affichages.

Selon Hyundai, le problème provient d’une résistance inadéquate installée dans le groupe d’instruments et, apparemment, elle se déclenche à des « températures extrêmement basses ». Hyundai explique que le problème ne se produit pas lorsque le véhicule est en marche ou en mouvement, et qu’il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter alors qu’on se trouve sur la route.

La solution est simple. Hyundai va remplacer gratuitement les blocs d’instruments des véhicules concernés. Les modèles Santa Fe construits entre le 25 octobre 2021 et le 1er décembre 2021 sont visés par le rappel. Les clients seront contactés à partir du 25 février.

Avec le temps froid qui a sévi dans certaines parties du Canada, certains propriétaires ont peut-être déjà été témoins de ce problème.