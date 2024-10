Un premier rappel pour l’Infiniti QX80 2025

Infiniti vient à peine de renouveler et lancer son VUS phare, le QX80, et ce dernier est rappelé par la compagnie. Ce n’est évidemment jamais souhaitable, mais tristement de nos jours, c’est attendu avec tout nouveau modèle tellement la technologie embarquée est nombreuse et plus complexe que jamais.

Ainsi, sans surprise, le problème qui force le rappel du modèle est relié à la technologie, plus précisément au système de caméra de recul. La compagnie est même allée jusqu’à immobiliser les véhicules au port, le temps de trouver une solution, nous apprend le site Carscoops.

Le problème survient après un démarrage à froid sur certains QX80, dit-on. Normalement, le passage en marche arrière devrait faire en sorte que l’image captée par la caméra de recul s’affiche à l’écran principal, mais plutôt, ce dernier fige. Après quelques secondes, il devient noir. Puis, un message s’affiche : « L’assistance au stationnement n’est pas disponible ».

Infiniti QX80 2025, image de caméra de recul | Photo : D.Heyman

Évidemment, les normes gouvernementales exigent que les véhicules neufs soient tous équipés de caméras de reculs fonctionnelles en tout temps. Infiniti doit donc trouver une solution au problème. La compagnie affirme qu’une simple mise à jour logicielle du système de moniteur à vue périphérique devrait faire l’affaire. Le tout devrait prendre environ 30 minutes.

Depuis le 20 septembre, Infiniti a mis en attente tous les QX80 de 2025 qui arrivaient aux États-Unis.

Le problème a été découvert en août lors d’une évaluation de routine. Il s’est produit une fois seulement, mais deux jours plus tard, une plainte venant d’un client faisait état d’un problème similaire.

À la fin du mois de septembre, la compagnie a découvert un problème logiciel qui pourrait être à l’origine du problème. Ledit logiciel est présent dans 3320 exemplaires du QX80.

Les propriétaires vont recevoir une lettre d’Infiniti à partir du 21 novembre 2024 avec la procédure à suivre pour que la réparation soit effectuée.

Et le Rogue

Sur le site de Transports Canada, le problème est signalé, et il est mentionné que le Nissan Rogue des années 2024 et 2025 est aussi visé. En tout, 6957 véhicules au Canada sont concernés.