Volkswagen a procédé au rappel de quelque 246 000 VUS Atlas et Atlas Cross Sport aux États-Unis et au Canada en raison d’un problème avec les coussins gonflables. Du nombre, 23 192 sont en sol canadien.

Plus précisément, le problème touche plus que les coussins. Dans les faits, une défaillance à la hauteur du câblage peut entraîner des problèmes avec les coussins, mais aussi les fenêtres et le frein de stationnement. Concrètement, sur certains véhicules, la corrosion du faisceau de câbles qui va du montant du pare-brise à la porte avant peut entraîner une interruption sporadique des connexions électriques. Lors de certains impacts latéraux, cela peut retarder le déploiement des coussins gonflables latéraux.

Cela peut bien sûr blesser les occupants du véhicule.

Quant aux autres problèmes que pourraient engendrer les défectuosités du câblage, les vitres peuvent se baisser toutes seules et le frein de stationnement électronique peut se déclencher par inadvertance à basse vitesse (3 km/h).

Au moment d’écrire ces lignes, Volkswagen n’a pas de solution pour résoudre le problème. Sur les véhicules qui présentent cette situation, les propriétaires pourraient remarquer que le témoin des coussins gonflables est allumé ou voir un avertissement au tableau de bord concernant un capteur de porte défectueux.

Le rappel concerne les Volkswagen Atlas des années 2019 à 2023, ainsi que les versions Atlas Cross Sport des années 2020 à 2023.

Volkswagen informera les propriétaires et les concessionnaires par courrier à compter du 10 mai 2022, si leurs véhicules sont inclus dans le rappel. L’entreprise communiquera de nouveau avec eux lorsqu’un correctif sera mis au point, afin qu’ils puissent faire réparer leur modèle.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous