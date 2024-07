Volkswagen doit procéder au rappel de 84 432 véhicules aux États-Unis, ainsi que 13 562 autres au Canada pour un problème de caméra de recul. L’affichage de celle-ci peut être retardé, ou désactivé, lorsque la marche arrière est engagée sur certains véhicules.

Les modèles concernés sont les Golf GTR et Golf R des années 2022 à 2024, ainsi que les VUS Atlas et Atlas Cross Sport 2024. Pour ces derniers, il s’agit d’un deuxième rappel en deux semaines.

Volkswagen Atlas Cross Sport | Photo : Volkswagen

Aucun cas de blessure ou de décès n’a été signalé concernant ce problème, a précisé Volkswagen.

Le problème, comme mentionné plus haut, c’est que des pépins logiciels peuvent entraîner un retard dans l’affichage de l’image de la caméra de recul ou ne pas permettre son affichage. Le cas échéant, rappelle la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, le délai entre le moment où l’image doit s’afficher et ce qui se produit fait que le système ne respecte plus les normes exigées.

Évidemment, une visibilité réduite ou inexistante peut augmenter le risque de blessures pour les gens qui se trouvent autour du véhicule lorsque ce dernier fait marche arrière.

La bonne nouvelle pour les propriétaires, c’est que leur véhicule pourra recevoir une mise à jour logicielle pour résoudre le problème. Conséquemment, si vous avez vécu cet ennui avec votre modèle, sachez que Volkswagen est au courant et qu’elle travaille sur la chose.

Les lettres de notification aux propriétaires devraient être envoyées avant le 23 août.