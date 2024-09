Volkswagen procède au rappel de tous les modèles ID.4 produits en sol américain en raison d’un problème avec le mécanisme électrique d’ouverture des portières. En fait, ce dernier peut mal fonctionner, ce qui peut entraîner l’ouverture des portes, sans avertissement.

Inutile de souligner que cela représente un risque pour la sécurité, et ce, qu’importe la vitesse.

La bonne nouvelle, c’est que Volkswagen n’a pas connaissance d’accidents ou de blessures liés de cette situation. En revanche, 135 demandes reliées à la garantie lui sont associées.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Volkswagen ID.4, bien que ses poignées de porte aient l’air conventionnelles, elles s’actionnent de façon électrique. En tirant sur celles-ci, on active le mécanisme qui les ouvre, et c’est là que se situe le problème.

Le Volkswagen ID.4 | Photo : Volkswagen

Selon les documents liés au rappel, on explique que sur certains modèles, de l’eau peut pénétrer à l’intérieur des poignées et atteindre le circuit imprimé. Comme on peut s’y attendre, cela peut entraîner des dysfonctionnements, notamment avec le déverrouillage. Dans ce cas, les conducteurs devraient entendre un déclic semblable à celui d’une porte qui se verrouille ou qui se déverrouille.

La compagnie a une solution pour régler le problème. Les concessionnaires vont inspecter les poignées de porte de l’ID.4 et remplaceront les pièces défectueuses, si nécessaire. Aussi, un nouveau logiciel sera téléchargé pour « mettre à jour les paramètres de la poignée de porte ».

Attention, toutefois, Volkswagen travaille toujours à la mise au point des nouvelles pièces et du code du logiciel. C’est pourquoi, pour le moment, aucun échéancier n’a été partagé concernant la disponibilité du correctif.

En attendant, Volkswagen conseille aux propriétaires de contacter leur concessionnaire pour faire inspecter le véhicule s’ils rencontrent un problème.

Les dépositaires de la marque sont au courant du rappel. Les propriétaires seront informés à partir du 1er novembre.

En tout, 98 806 ID.4 sont concernés aux États-Unis, en plus d’un autre 20 602 au Canada.

La compagnie avait procédé à un rappel similaire touchant quelque 35 000 ID.4 en Europe l’an dernier, des modèles qui avaient été assemblés à l’usine Volkswagen de Zwickau, en Allemagne.