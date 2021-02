À voir aussi : Rencontre avec Raphaël Lessard : l’ascension d’un prodige

Cette semaine, nous vous avons présenté une série d’articles mettant en vedette Raphaël Lessard, le jeune pilote québécois qui entreprend aujourd’hui sa deuxième saison complète dans la série des camionnettes NASCAR Camping World aux États-Unis.

Au moment où vous lirez ces lignes, sa première course sera sur le point d’être courue à Daytona… ou elle sera déjà derrière lui. Qu’importe, jetons un regard sur ce qui l’attend au-delà de ce premier week-end en Floride, celui qui lance la saison à travers les trois divisions principales de la NASCAR.

L’équipe GMS

L’équipe à laquelle s’est greffé Raphaël cette année, GMS, est une écurie de pointe dans la série des camionnettes. L’an dernier, c’est elle qui a remporté le championnat, gracieuseté du pilote Sheldon Creed. Si Raphaël était entre bonnes mains l’an dernier au sein du groupe Kyle Busch, il est aussi bien entouré cette année et tout lui est permis.

Photo : GMS Racing Camionnette numéro 24 de Raphaël Lessard

L’objectif

Bien sûr, Raphaël souhaite signer quelques gains cette année, mais surtout, il veut se qualifier pour les séries éliminatoires. Pour ce faire, il doit se retrouver parmi les 10 premiers pilotes au classement général après les 15 premières courses de l’année. Les séries vont se dérouler sur les 7 courses suivantes ; les trois premières vont servir à éliminer 2 pilotes, les trois suivantes 4 autres, si bien qu’à la dernière épreuve de l’année, 4 pilotes se battront pour le championnat, le titre allant à celui qui récoltera la meilleure position lors de cette épreuve.

Outre cela, Raphaël nous confiait qu’il souhaitait vraiment s’améliorer sur les circuits de 1,5 mile, là où la courbe d’apprentissage est jusqu’ici la plus exigeante.

Bien qu’il soit très difficile de prévoir quels genres de résultats l’attendent cette année, on peut espérer quelques performances intéressantes et, souhaitons-le, une place en série.

À surveiller.

Photo : GMS Racing Camionnette numéro 24 de Raphaël Lessard, fig. 2

Bien sûr, si le succès est au rendez-vous, nous en serons tous réjouis, mais au-delà, des résultats qui demeurent importants pour la suite des choses, la progression de Raphaël sera la chose à surveiller. Il ne faut surtout pas oublier qu’il n’a que 19 ans ; le temps joue en sa faveur. Et considérant la détermination et l’attitude prouvées jusqu’ici par Raphaël, on n’a pas à être trop inquiets.

Déjà, il s’est illustré lors de la séance de qualification pour la première course de l’année qui sera courue vendredi soir sur le circuit de Daytona en signant le cinquième temps.

Disons que ça promet et qu’on a hâte de voir Raphaël en piste. Plusieurs pilotes canadiens se sont illustrés sur la scène internationale au cours des dernières années, mais nous sommes sur le point d’en voir un autre le faire, et pour longtemps. Le talent et l’attitude sont au rendez-vous, deux éléments essentiels, sans compter un entourage de grande qualité.

D’ailleurs, à propos de la série d’articles portant sur Raphaël cette semaine, un remerciement particulier à Jessica Ménard de « Les Équipes Caissie-Ménard inc. » pour son soutien, l’organisation du rendez-vous avec Raphaël en décembre dernier, ainsi que l’accès à de superbes photos.

Photo : Auto123 Camionnette numéro 24 de Raphaël Lessard, fig. 3

Photo : Auto123 Camionnette numéro 24 de Raphaël Lessard, lors des qualifications