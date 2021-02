En 2020, un jeune homme originaire de Saint-Joseph-de-Beauce s’est mis à faire parler de lui. Beaucoup. Âgé de seulement 19 ans, il est devenu le premier Québécois à remporter une course dans l’une des trois principales séries de la NASCAR américaine, soit celle des camionnettes. Ça s’est passé à Talladega, en Alabama, sur le circuit qui porte le nom de l’état.

La saison se déroulait déjà très bien pour lui et elle s’est terminée en force, mais la victoire a tout changé. Pour que l’émission « Tout le monde en parle » de Radio-Canada décide d’inviter le kid sur son plateau, c’est qu’il se passe quelque chose de spécial et qu’on reconnaît ce qu’il a accompli, car la maison de l’information canadienne n’en a rien à cirer de la NASCAR.

Oui, Raphaël a commencé à beaucoup faire parler de lui.

Cette semaine, on vous présente ce dernier que nous sommes allés rencontrer chez lui, en Beauce, en décembre dernier. Aujourd’hui, les premières années.

La piqûre

Raphaël Lessard voit le jour le 5 juillet 2001. Lorsqu’il a deux ou trois ans, il accompagne son père qui est chauffeur de camion lors de ses voyages. « J’étais tellement petit qu’il fallait mettre le siège d’enfant dans le camion. J’étais fasciné à voir mon père passer les vitesses, par le son du camion, par tout finalement ».

En fait, Raphaël grandit dans un environnement où les véhicules sont omniprésents. Son père faisait de la course pour le plaisir et l’hiver, c’est sur une motoneige qu’il a vécu ses premières sensations reliées à la vitesse. Ironiquement, c’est le hockey qui le faisait rêver et c’est dans la ligue nationale qu’il se voyait un jour, comme la plupart des Canadiens qui pratiquent ce sport. Cependant « quand je me trouvais sur une motoneige, un VTT, ou dans une auto, j’oubliais le hockey. »

Le déclic

Néanmoins, il ne pense pas à une carrière en course automobile, du moins pas avant le 5 juillet 2011, le jour où il fête ses 10 ans. « J’avais demandé pour ma fête qu’on effectue une sortie en famille pour aller faire du karting. J’en avais fait à 9 ans et j’étais assez rapide et j’avais envie d’en refaire alors on s’est tous retrouvé au complexe Château-Richer de Québec où il y a une belle piste. »

Là, plusieurs membres de la famille participent à une course amicale. Quatre « pros », comme Raphaël les décrit, sont invités à se joindre au groupe. « Le responsable nous avait dit de ne pas nous inquiéter et qu’ils seraient rapidement devant nous et qu’ils ne seraient pas dans nos jambes. Il n’en fallait pas plus pour piquer mon père qui s’est battu avec trois d’entre eux pour la victoire. Pour ma part, j’ai terminé devant le 4e pro en question. Ma mère n’en revenait pas. »

En fait, plus la course progressait, plus Raphaël était rapide. Il a démontré ce jour-là quelque chose que l’on a pu voir en 2020, soit sa capacité d’adaptation. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

Celle qui lui a donné vie ne sera pas la seule à ouvrir les yeux ce jour-là, car le paternel a aussi pris des notes. L’hiver suivant, il va acquérir une des voitures de course préparée par un cousin qui participait à une série locale. Outre préparer la voiture pour que Raphaël en prenne éventuellement le volant, il fallait trouver une façon de pouvoir l’installer à bord afin qu’il puisse voir quelque chose.

Les premières courses

À l’été de ses 11 ans, il va participer à ses premières courses organisées. Dès le départ, il impressionne. Son père lui demande de se battre et de terminer sur le tour des meneurs. Il s’impose en trouvant une ligne de course qui lui permet d’effectuer des dépassements par l’extérieur. À sa troisième course, le jour où il fête ses 12 ans, il fait la barbe à des pilotes ayant 2, 3 et 4 fois son âge sur la piste de Valley-Jonction, au cœur de la Beauce, en remportant sa première course. Certains compétiteurs sont incrédules, d’autres sont admiratifs.

Sept ans plus tard, ceux qui se sont fait battre le 5 juillet 2013 ont tous poussé un soupir de soulagement. Ils n’avaient pas été mauvais ce soir-là ; il s’était simplement fait battre par un surdoué qui n’avait pas encore son permis de conduire.

Le talent

Dans la série de bandes dessinées Astérix, le compagnon de ce dernier, Obélix, profite d’une force surhumaine permanente, car il est tombé dans la potion magique lorsqu’il était petit.

Raphaël Lessard possède aussi une force « naturelle », soit celle d’être immédiatement rapide lorsqu’il s’installe derrière le volant d’un bolide de course. Ce genre de chose ne s’enseigne pas. Il lui faut seulement un environnement où elle peut être développée, peaufinée.

En rentrant à la maison le soir du 5 juillet 2013, vous pouvez parier que le jeune homme rêvait à autre chose que la Coupe Stanley. Ce qu’il ne savait pas à ce moment, c’est à quelle vitesse les choses allaient débouler.

Demain, son ascension prodigieuse à ses premières saisons professionnelles.