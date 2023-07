La construction de l’usine de batteries de Stellantis à Windsor reprend suite à un accord entre le manufacturier et le gouvernement canadien.

À la mi-mai, Stellantis confirmait l’arrêt des travaux sur le site de sa nouvelle usine de batteries pour véhicules électriques de Windsor. Via un communiqué, la compagnie déclarait ceci : « le gouvernement canadien n’ayant pas respecté ce qui avait été entendu, Stellantis et LG Energy Solution (LGES) vont commencer à mettre en œuvre leurs plans d’urgence. Dès à présent, toutes les activités de construction liées à la production de modules de batterie sur le site de Windsor ont été interrompues. »

Près de deux mois plus, tard, une solution a été trouvée. Stellantis annonce la reprise de la construction de son usine.

Plus concrètement, NextStar Energy, la coentreprise de batteries de véhicules entre Stellantis et LG Energy Solution, a signé un accord contraignant qui assure l’avenir de la production de cellules et de modules de batteries à Windsor, en Ontario, et honore les engagements pris par le gouvernement canadien pour uniformiser les règles du jeu avec la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA : Inflation Reduction Act).

Stellantis, via son directeur de l’exploitation pour l’Amérique du Nord, Mark Stewart, avait ceci à déclarer concernant l’entente :

« L’IRA a fondamentalement changé le paysage de la production de batteries en Amérique du Nord, rendant difficile la production de batteries de pointe à des prix compétitifs au Canada sans un niveau équivalent de soutien de la part du gouvernement. Nous sommes heureux que le gouvernement fédéral, avec le soutien du gouvernement provincial, soit revenu à la charge et ait respecté son engagement d’uniformiser les règles du jeu avec l’IRA. Cet effort collectif a permis de conclure l’accord et nous reprenons maintenant la construction sur le site de Windsor. Nous sommes très reconnaissants aux gouvernements pour le leadership dont ils ont fait preuve dans la résolution et la concrétisation de cet accord, ainsi que Lana Payne et à son équipe d’Unifor pour avoir défendu sans relâche, à nos côtés, notre engagement commun à protéger des milliers de nouveaux emplois dans le cadre de la réalisation de notre avenir électrifié, propulsé par notre plan stratégique Dare Forward 2030. »

Construction de l’usine de batteries de Stellantis Photo : InvestOntario.ca

Chez LG Energy Solution, le président et chef de la division Advanced Automotive Battery avait ceci à ajouter :

« C’est un bon jour non seulement pour notre coentreprise, mais aussi pour le Canada. Nous sommes heureux d’aller enfin de l’avant avec la construction de la première grande usine de batteries du pays et d’être un élément central de l’écosystème local des batteries. Nous sommes reconnaissants aux gouvernements fédéral et provincial d’avoir collaboré, ainsi qu’envers tous ceux qui ont travaillé sans relâche à la conclusion de cet accord. »

Danies Lee, chef de la direction de NextStar Energy, se montrait aussi très enthousiaste :

« Grâce à l’accord et au soutien continu de la communauté de Windsor, NextStar Energy peut maintenant se concentrer sur ce qu’elle fait le mieux. Nous produirons bientôt des batteries de pointe ici, à Windsor, et nous sommes ravis de grandir et de prospérer avec la communauté. »

NextStar Energy est l’une des huit usines de batteries que LGES a obtenues en Amérique du Nord pour répondre à la croissance du marché des véhicules électriques.

La construction est donc relancée après une pause d’environ 50 jours. Les opérations de production devraient être lancées quelque part en 2024. L’usine vise une capacité de production annuelle de plus de 45 gigawattheures. En tout, 2500 nouveaux emplois seront créés à Windsor et dans les régions avoisinantes.

Pour les gens et l’économie là-bas, on peut comprendre qu’il s’agit d’une bonne nouvelle.