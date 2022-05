Des retouches nuancées pour la BMW Série 3 2023

Photo : BMW La BMW Série 3 2023, profil

La Série 3 de BMW était, jadis, le pain et le beurre de l’entreprise au chapitre des ventes. Elle a laissé sa place à deux VUS, les X3 et X5, mais elle demeure la voiture la plus vendue de la marque et une berline qui est toujours très prisée par les amateurs de luxe et de performance.

Après quelques années sous la même forme, son créateur lui donne un petit air rafraîchi pour 2023 avec des changements à la hauteur du style, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Les modifications sont subtiles, mais accentuent la netteté du style. La calandre présente des extrémités plus définies et moins arrondies. De leur côté, les phares à DEL proposent de nouvelles signatures visuelles et la calandre inférieure adopte un style plus carré. À l’arrière, le pare-chocs arrière prend des lignes anguleuses et similaires à ce qui a été fait à l’avant.

Les roues de 18 pouces, offertes de série, héritent d’un nouveau design et une nouvelle teinte de gris (Skyscraper) est livrable à travers la gamme. D’autres petits ajustements de couleurs sont au menu et BMW nous montre ici le modèle européen, c’est à signaler. Ça devrait ressembler à ce qu’on va recevoir, mais de petites nuances sont toujours possibles. Il en va de même pour les ensembles M Sport et leurs éléments, ainsi que leur disponibilité sur certaines versions.

Photo : BMW La BMW Série 3 2023, trois quarts arrière

Toujours en tenant compte des différences possibles, on note que la version M340i profite de certains traits stylistiques propres avec, par exemple, de nouvelles roues de 18 pouces (19 pouces en option), des tuyaux d’échappement de forme trapézoïdale, ainsi qu’un aileron assorti à la couleur de la carrosserie. La M340i 2023 sera également proposée avec le logo BMW Motorsport, question de rendre hommage au 50e anniversaire de la division M.

À bord, un nouvel écran incurvé qui regroupe les jauges numériques du bloc d’instruments (12,3 pouces) et un écran multimédia de 14,9 pouces dominent la scène. Selon ce qu’explique BMW, le nombre de boutons et de commutateurs a été réduit grâce à l’ajout de touches tactiles et commandes vocales. Les buses d’aération et quelques accents ont aussi été redessinés alors que le sélecteur de rapports a été remplacé par un plus petit.

Mécaniquement, aucun changement n’est annoncé. La 330i sera toujours servie par un bloc 4-cylindres turbo de 2 litres produisant 255 chevaux, tandis que la livrée hybride rechargeable 330e ajoute un moteur électrique pour 288 chevaux et une autonomie de quelque 35 kilomètres. De son côté, la M340i demeure animée par un 6-cylindres en ligne turbo de 3 litres auquel s’ajoute un système hybride léger de 48 volts. La capacité est toujours à 382 chevaux. La transmission automatique à huit rapports et le système xDrive sont toujours de la partie.

La Série 3 2023 devrait se pointer au milieu de l’été. Les prix et les détails concernant nos dotations suivront.

Photo : BMW La BMW Série 3 2023, intérieur

Photo : BMW La BMW Série 3 2023, avant